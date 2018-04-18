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TEC认证证书 5G商用进一步加速

TEC认证证书 5G商用进一步加速
2018年04月18日 09:08 一财网
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　　中国通信领军企业华为即将全球商用上市的5G NR（第五代移动通信技术新空中接口）产品获全球第一张5G产品CE-TEC（欧盟无线设备指令型式认证）证书。

　　据了解，华为自2009年开始启动5G相关研究，至今研发投入至少6亿美元，今年计划进一步加大投资。CE标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的“护照”。此次认证的获取，表明华为5G产品正式获得欧洲市场商用许可，向5G规模商用又迈了一大步。

　　我国5G技术加速走向成熟，已具备领先商用的实力。美国凭借CDMA技术专利在3G时代掌握了通信产业核心价值，但是在4G时代其优势地位被中国和欧洲取代。5G技术大幅提升移动传输速率，并在物联网、车联网等新应用场景实现变革性突破。根据IHSMarkit预测，到2035年，5G创造的全球产出将达到12.3万亿元。

　　中国希望在5G时代实现技术赶超，需要龙头企业在政策引导支持下实现高端核心设备的突破。目前我国在前段射频器件、高频器件等领域仍依赖进口。工信部将通过政策支持推动5G中高频器件等领域的研发进展，加快5G试商用测试，为2019-2020年5G规模商用奠定基础。同时，工信部内部会议研究推动5G核心硬件技术研发，今年工信部将紧抓5G高频器件等重点领域，推动5G关键器件产业布局突破，力争形成自有技术路线，预计2019年推出5G商用手机。

　　在政策的驱动下，我国5G商用将加速到来，产业链上的企业持续受益。A股市场相关上市公司中烽火通信（600498.SH）、生益科技（600183.SH）、中际旭创（300308.SZ）等值得关注。

5GTEC商业化
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