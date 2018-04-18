中美科技竞争阴影：华为无奈少碗饭 中兴惨烈半条命

新浪科技 郑峻发自美国硅谷

两大巨头连遭打击

“有些事情放下了反而轻松”，华为轮值CEO徐直军在分析师大会上表示，“中美之间的问题不是我能说清楚，可以解决的”。对华为来说，这是一种无奈，也是一种释怀。得不到的不再去想，做好能做好的事情；放下曾经的拓展美国市场心结，更像是一种解脱。

如果说过去几年在美国接连碰壁的遭遇，让华为认清现状不再抱有奢望的话，那么中兴遭遇的就是废掉半条命的重创。如果无法与美国政府再次达成和解，中兴不仅会失去出货巨大的美国终端市场，更会遭遇供应链断裂的惨烈打击，导致中兴网络设备与智能手机业务瘫痪。

作为中国科技企业全球化的最成功代表，华为与中兴是目前全球唯二两家兼顾网络设备和智能手机业务的通讯巨头。目前华为是全球最大的网络设备制造商，第三大智能手机制造商；而中兴则是全球第四大网络设备制造商，美国市场第四大智能手机厂商。

这两大中国科技巨头接连遭遇美国政府打击制裁，发生在中美贸易剑拔弩张的阴影下，也发生在中美科技竞争力抗衡的大环境。在这样的背景下，中兴能否走出这场危机，不仅要看他们与美国政府的后续和解谈判，更取决于中美政府之间的谈判前景。

连续两天，两大打击。周一，美国商务部宣布，由于中兴违反了美国向伊朗技术禁售的制裁条款，将对中兴实施为期七年、直至2025年的技术禁售令；期间禁止美国公司向中兴销售零部件、商品、软件和技术。周二，美国联邦通讯委员会（FCC）全票通过决议，禁止美国运营商使用联邦的电信普及补贴，从那些可能威胁美国国家安全的设备厂商采购产品。不言而喻，指的就是华为与中兴。

华为终于佛系心态

中兴的惨烈随后分析，先来解释一下这第二项决议。由于地广人稀，美国的电信服务普及率远远低于中国；在一些人口稀少的偏远地区，尤其是中西部地区，私营企业的运营商出于成本考虑很少甚至没有铺设网络。为了普及边远地区的通讯网络，美国联邦政府每年会提供近90亿美元补贴，鼓励当地小运营商在这些地区铺设基站网络提供服务。

虽然早自2012年的美国国会调查之后，华为就已经被美国各大运营商拒之门外（之前接到过Sprint的60亿美元订单，但被取消）；但在偏远地区，同样出于性价比考虑，本就利润微薄的当地小运营商还是会采购物美价廉、质量稳定的华为网络设备。例如上图俄勒冈州东部运营商使用的华为NE40E路由器。这家当地小运营商表示，采购华为产品为他们节省了15万美元。

美国电信设备市场每年规模高达300亿美元，由于美国政府采取各种措施封杀华为与中兴，这个市场被北欧两大电信巨头爱立信与诺基亚所牢牢占据，即便两家公司在全球市场的份额已经被华为与中兴不断蚕食。据市调公司Dell‘Oro统计，目前美国移动和固话网络中只有不到1%的设备来自华为。FCC的这一决议，意味着华为与中兴在美国网络设备市场本就不多的份额也会消失殆尽。

实际上，自从十年前开始致力拓展美国市场以来，华为在美国已经是屡屡碰壁。技术与资产收购毫无例外遭到否决（2008年的3com、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托罗拉网络部门），2010年收获的60亿美元Sprint运营商订单被迫取消，与运营商AT&T的智能手机销售合同无奈告吹，与零售商百思买的销售合作提前中止。诸如此类，不胜枚举。

即便美国是每年出货超过2亿部的全球第二大手机市场，即便华为已经在美国连续推出搭载亚马逊Alexa语音助手的Mate系列旗舰，如今也只能放下执念。数年来的屡屡受挫，让华为高层经历了从渴望到失望，从重燃希望到随遇而安的心态经历。年初余承东的愤怒，更像是放手之前的最后发泄。对华为而言，美国市场就像是卡夫卡笔下的那座城堡，永远近在眼前，却从来不得而入。

中兴触碰美国高压线

如果说，华为遭遇美国政府连续封杀，还只是无法进入一个市场的话，那么对中兴而言，美国政府的惩罚措施，却是耗费半条命的伤亡惨重。中兴不仅可能会失去自己年出货千万的美国手机市场，甚至还会重创核心业务的网络设备在全球市场的竞争力。

违反美国政府的销售禁令，是中兴遭受严厉惩罚的直接原因。根据美国政府对伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴等敌对国家的技术制裁，任何使用美国技术的设备厂商，都不得向这些国家进行销售。实际上，由于科技行业的核心技术（芯片、系统、部件）大多掌握在美国巨头的手中，大多数全球化企业都绕不开这一禁令，而且触发的技术比例仅为10%。

中兴偏偏触碰到了这根高压线。2017年5月，美国政府宣布对中兴处以12亿美元的天价罚金，原因是中兴违反美国限制向伊朗和朝鲜出口网络设备和智能手机。这是美国政府对禁运令开出的最高金额罚单。中兴承认了美国政府的三项指控，同意向美国政府先缴纳8.92亿美元罚金，其余3亿美元暂缓7年缴付，从而换取美国政府解除对中兴的技术禁令。

美国媒体爆料的消息显示，由于奥巴马执政时期，美国与伊朗关系好转，伊朗在2015年向美国提供了中国企业与伊朗之间在美国制裁期间的贸易往来，其中就涉及了中兴。2016年3月，中兴美国的一位美籍雇员向政府提供了中兴内部的机密文件，其中一份《关于全面整顿和规范公司出口管制相关业务的报告》直接提到了中兴违反禁令的具体出口订单，包括为伊朗搭建无线通信网络和向朝鲜出口手机。这份文件成为美国政府调查与处罚中兴的关键证据。

而此次美国政府对中兴再次实施技术禁令，其理由是中兴没有遵守之前认罪的和解协议，处罚对伊朗出口的直接责任人。美国政府的具体理由是，虽然中兴已经改组了管理层，解雇了4名直接负责的高管，但却没有根据和解协议处理35名业务相关员工，反而给他们发放了奖金，并对美国政府调查人员提供虚假陈述。

中兴手机前景堪忧

为什么中兴愿意低头认罪，向美国政府支付12亿美元罚金换取和解？12亿美元几乎是中兴相近两年的净利润（2017年为45.7亿人民币），等于说中兴要白给美国政府打工两年时间。

因为人在屋檐下，不得不低头。中兴确实离不开美国。中兴是美国市场出货排名第四的智能手机厂商，市场份额超过10%，仅次于苹果、三星和LG，年出货量超过千万部。在中兴手机其他市场急剧下滑的情况下（去年全球出货量仅为4300万部，同比下滑17.3%），强劲增长的美国市场已经成为中兴手机最大的希望。

而中兴手机在美国主要依靠运营商渠道销售中低端手机。经过多年的积累，中兴与美国大小运营商都达成了销售协议，其中包括了四大运营商中的三家，并通过赞助NBA球队等营销推广方式，不断扩大自己的品牌知名度，才得以逐步扩大自己的市场占有率，侵蚀了HTC、摩托罗拉等厂商的份额。

但运营商渠道却是最容易受到政策风向左右的市场，因为是否配合政府政策，直接关系到他们的监管环境。在美国政府的直接干预下，就在今年1月份CES的华为发布会之前，美国第二大运营商AT&T被迫临时取消了销售华为Mate 10系列旗舰手机的合作，这才有了余承东在发布会上发飙演讲的一幕。今年2月的美国参议院听证会上，美国联邦调查局（FBI）、中央情报局（CIA）、国家安全局（NSA）等六大情报部门负责人公开表示，建议美国消费者不要使用华为的产品和服务，支持美国运营商抵制与华为进行合作。他们同时也点名了中兴。

在这样的政策背景下，即便运营商不会立刻取消与中兴的合作，也会影响到他们未来继续从中兴采购手机的订单。这意味着严重依赖运营商渠道的中兴手机的出货量可能会遭受显著冲击。来自美国四大运营商之一的一位内部人士向我透露，管理层年初就已经开始评估与中兴合作的政策风险以及各种应对措施，而这家运营商是中兴手机的主要客户之一。

中兴供应链惨遭截肢

或许比美国市场手机出货量下滑更为严重的是，美国政府对中兴的禁售令，即禁止美国公司向中兴销售零部件、商品、软件和技术。如果中兴无法及时和美国政府达成和解，那么中兴的供应链可能会遭遇毁灭性打击；这不仅包括手机业务，也包括了网络设备业务。

虽然中兴已经是中国科技行业的巨头之一，也是全球第四大网络设备提供商，但不可或缺的核心技术始终掌握在美国科技公司中。2016年，美国政府就曾经对中兴实施临时技术采购禁令，迫使中兴低头认罪，最终达成天价和解协议。

据路透社预计，中兴有25-30%的零部件来自美国供应商，但最为核心的零部件都依赖于美国供应商。中兴的手机芯片、基带芯片、射频芯片、存储芯片、手机玻璃、光学元件等核心零部件都来自于美国的高通、博通、英特尔、美光、甲骨文、康宁等科技巨头，短期无法找到能保持相同竞争力的替代产品，甚至根本没有替代产品。

可以说，没有美国核心供应商的部件产品，中兴的智能手机和网络设备基本是半身瘫痪。虽然采购禁令会直接影响到美国科技公司的业务，也直接导致一些小部件供应商的股价大幅下滑，但如果美国政府不取消禁令，他们也不可能与中兴继续合作。尤其值得一提的是，高通刚刚在美国政府的帮助下摆脱了被恶意收购的阴影，他们还要依靠美国政府的帮助来推进收购恩智浦的交易。

在伊朗禁售的问题上，华为的处理要更为谨慎。2011年，华为公开宣布不再承接伊朗业务，只提供原有产品的维护。随后，华为主动邀请美国国会来深圳总部调查所谓的“华为与中国政府关系”嫌疑。但在中兴事件曝光后，美国商务部也在2016年再次要求华为提供过去五年向朝鲜、伊朗、叙利亚、古巴和苏丹的通讯技术出口所有信息，再次调查华为是否违反美国禁运令，把含有美国技术的产品卖给这些国家。

中国是最大竞争对手

虽然美国政府有着看似正当的理由对中兴痛下杀手，但这一“科技行业最惨烈禁令”的大背景也是中美贸易摩擦愈演愈烈。本月初，美国总统特朗普宣布对价值500亿美元的1300项中国进口商品征收惩罚性关税，而中国政府也随即出台了针对美国进口产品的报复性关税措施。不过，特朗普更像是挥舞关税大刀，来施压中国政府进一步降低美国商品的关税和开放中国市场。

在美国政府看来，中国不仅是仅次于自己的全球第二大经济体，也是未来唯一可能在科技领域带来威胁的最大竞争对手。中国政府积极投入科技产业技术研究研发，中国科技企业在全球市场迅猛崛起，都可能给美国在全球科技领域的主导性优势带来挑战。正因为如此，美国政府在宣布贸易战的同时，还宣布禁止中国企业在美国的并购投资，尤其是在科技领域。

上个月，美国政府否决了博通千亿美元收购高通的半导体行业第一收购案，其中的核心原因就是担心收购可能会影响到高通未来的技术研发，挫伤美国在通讯领域和移动处理器领域的战略优势，给华为等中国竞争对手带来契机。

另一方面，高通收购总部位于欧洲的恩智浦半导体的交易也没有通过中国商务部的第一次审核。这一交易可能会改变全球汽车芯片行业的未来格局。目前全球九个政府监管机构中，只有中国政府还没有予以放行。如果中国政府出面为中兴求情，很难说美国政府不会拿高通收购案来要求交换。

2016年美国政府宣布对中兴实施采购禁令后，在中国商务部的积极协调下，美国政府曾经暂时取消了禁令，给了中兴一个缓冲期以达成和解协议。而这一次，中兴能否摆脱最大生存危机，或许也要求助中国政府出面斡旋以及未来中美贸易谈判的前景。

结尾：

随着中国综合实力的迅猛崛起，不可避免地对美国在政治、经济、军事等诸多领域的全球优势带来挑战，其中也包括了决定未来竞争力的科技行业。美国对中兴与华为两大电信巨头连续采取措施，也是意在遏制中国未来在通讯领域占据更多的技术话语权。

然而，中兴遭遇的惨烈惩罚和天价罚金，不仅给积极全球化的中国企业敲响了合规警钟，也让中国科技行业进一步看清了目前在核心技术方面的差距。中国企业要走出目前技术集成商的尴尬境地，摆脱在核心技术被美国卡脖子的不利境地，只能继续大举投入5G、集成芯片、显示屏、人工智能、自动驾驶、云计算等核心技术与未来技术的研究与研发，打造自己的科技巨头。华为多年苦心研发海思芯片是一个最好范例。

幸运的是，中国政府在高新技术方面的扶持力度前所未有，也在全球独一无二。硅谷也是在美国政府的政策扶持下，经历数十年与数代人的投入，才成为汇集全球科技创新和科技巨头的中心。只是中国的核心技术独立过程尚需时日，绝非一日之功，更需戒骄戒躁，容不得汉芯那样的弄虚作假，也不该有“一片沸腾，全面超越”这样的自我陶醉。