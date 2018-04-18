被认为对美国国家安全造成威胁 华为紧缩在美开支

新浪科技讯 北京时间4月18日凌晨消息，据知情人士消息和政府发布的文件显示，华为这家被美国国会认为是可能对美国国家安全造成潜在威胁的中国公司最近有了新动作，该公司的华盛顿特区办公室解雇了五名员工，并削减了其在美游说开支。

据《纽约时报》报道，华为，这家全球第三大智能手机制造商解雇了该公司主管外事的副总裁比尔·普拉默（Bill Plummer）和其他四名华盛顿特区办公室员工。

与此同时，华为还削减了其游说开支。据公开信息显示，该公司的游说开支从2016年的34.8万美元减少至2017年的6万美元。

一名华为公司发言人说：“像任何一家公司一样，我们一直在评估我们的组织体系并利用现有资源来支撑我们的商业策略和目标。”

美国国家安全专家们并不想看到由中国厂商生产的设备安装在美国通信网络中，这也是华为此次紧缩在美开支的原因之一。

今年二月份，两名共和党参议员颁布了相关法律，旨在禁止美国政府购买或租用由中国的华为和中兴公司生产的通信设备，原因是担心这两家中国公司会利用技术手段监听美国官员。

此种担心也扩展到了手机领域。今年一月份，在几名国会议员和联邦管理机构的游说下，美国大型电信运营商AT&T被迫取消了向其消费者售卖华为手机的计划。

本周，美国政府宣布在七年内禁止美国公司向中兴通讯公司售卖硬件设施和软件服务。美国政府指责中兴非法将美国商品运往伊朗，并违反了一项有关处罚员工的协议。

尽管没有成功涉足美国市场，华为在2017年的净利润还是达到了73亿美元，较2016年增长0.4%。该增长的部分原因在于净融资成本的降低和利润的上升。（小宝）