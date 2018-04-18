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云通讯竞争新阶段 AI能力或成胜负关键

云通讯竞争新阶段 AI能力或成胜负关键
2018年04月18日 02:12 新浪综合
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　　来源：每日经济新闻

　　每经编辑 祝裕

　　每经记者 宗 旭 每经编辑 宋思艰

　　随着行业数据的积累，以及企业对于应用场景认知的加深，通信行业又产生了新的变化：智能化。这不仅是因为AI已成未来社会发展趋势，同时也是云通讯企业增加用户粘性、获得利润的重要手段。

　　4月16日，容联云通讯创始人孙昌勋在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，云通讯企业提供的产品只是一个工具，客户的购买意愿不会很强。但如果通过AI，不仅能为行业客户提供更差异化、精细化的服务，还能为企业带来更多附加值。

　　根据IDC对企业通信市场的调研，2019年，全球云通讯市场规模将达200亿美元，2014年~2019年五年复合增长率为13.8%，远高于传统企业通信市场4.8%的复合增长率，企业通讯云服务将成为市场主流。观察一下市场玩家，除了三大运营商、阿里腾讯等互联网企业、华为等电信设备商这些巨头以外，还有诸如容联等创业企业，都在抢滩布局。

　　不过以上几类玩家在市场中有各自的优势以及定位。以运营商为例，运营商基于“云、管、端”和大数据应用等方面的优势，具备别的行业所不具有的优势。比如在云通讯领域，中国移动就推出了智能客服SaaS应用灵犀，但如何将这些能力应用到游戏、金融、教育等细分行业？这非运营商所长。

　　阿里通信总经理余鹏武此前在云栖大会上点出了问题的关键，“运营商往往是产品导向，而非客户导向。”相比于运营商而言，阿里、腾讯优势在于其背后集团强大的技术能力以及丰富的应用场景，这也是运营商选择与其合作的重要原因。余鹏武接受记者采访时表示，运营商提供基础的电信能力，希望阿里整合后提供给客户，为其找到新的业务增长点。

　　随着企业云通讯技术的成熟、产品和服务的落地、商业模式的形成，企业云通讯市场已进入快速成长期。孙昌勋认为接下来云通讯行业创新点将是AI：一方面，AI与通讯云服务能力叠加、整合能够实现通讯云服务创新增值；另一方面，AI和垂直行业深度融合，也能进一步为行业、企业赋能。

云通讯运营商
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