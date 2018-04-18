监管文件显示：苹果或下月发布新一代iPhone SE

iPhone SE 一代

监管文件

新浪科技讯 北京时间4月18日晚间消息，据欧亚经济委员会(Eurasian Economic Commissio)数据库里的一份监管文件显示，苹果公司(以下简称“苹果”)很可能于下个月将推出新一代iPhone SE手机。

之前，欧亚经济委员会的数据库曾准确地曝光过AirPods、iPhone 7、新MacBook和2018款iPad等众多苹果新产品。而这一次，该数据库中又出现了一款尚未发布的iPhone机型。

通常，一款新产品在发货前一个月才会出现在该数据库中。而这款新iPhone昨天出现在数据库中，意味着苹果可能在今年5月或6月推出这款新iPhone。

根据上市日期和苹果的产品路线图判断，这款新iPhone不会是iPhone 11或iPhone X Plus，可能性最大的就是新一代iPhone SE。

业内人士称，未来两个月是苹果发布新一代iPhone SE的最佳时期。当前的iPhone SE是2016年3月发布。基于此，近期发布新一代产品也是比较适当的日期。

目前，关于新一代iPhone SE的硬件有多种猜测，但也不要期望太高。有分析师称，新产品在外观设计上可能没有太大的变化，苹果只是对内部硬件进行常规升级。

有消息称，新一代iPhone SE将采用双玻璃机身设计，大小和前代相差不大，处理器升级为A10 Fusion，2GB内存，32GB/128GB存储空间，前置500万像素摄像头，后置为1200万，电池容量为1700mAh，支持无线充电。(李明)