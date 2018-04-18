媒体称360要与锤子合并 周鸿祎：哪个傻帽在胡喷呢？

新浪科技讯 4月18日晚间消息，今日有媒体称，360手机将启动与锤子手机的合并事宜。对此，360集团方面否认了该消息，称其假新闻。集团董事长周鸿祎发朋友圈直言道，“这是什么傻帽网站在胡喷呢，也不怕被打脸”。

锤子方面则称没有相关消息。此外，罗永浩日前还透露，锤子将在今年5月15日发布声称是革命性的系统和产品。有媒体报道称，双方确实曾经接触过，但目前谈判已经掰了，一方面是周鸿祎不想卖，另一方面是锤子由于准备新品因此在资金上并不充裕。

此前媒体报道称，周鸿祎和锤子科技CEO罗永浩对合并一事均有意向，双方在2018年春节之前就已接触。双方团队也已经见过面。当时两家公司均回应称，未有相关消息。

360手机在今年1月公布了2017年的业绩，2017年销量与2016年持平为500万台，同时2017年实现了盈亏平衡。360手机总裁李开新还称，周鸿祎给360手机部门打了80分。

360做手机可谓一波三折，从起初特供机的失败，再到后来入股酷派又因乐视插足而闹掰。甚至一度传出周鸿祎放弃手机业务的传言。

李开新在一次媒体采访中也强调了周鸿祎的决心对360手机发展的重要性，他称手机毕竟是一个需要钱的业务，钱就是周老板的决心。“老周有没有决心，愿不愿意做这个事情，老板愿不愿意往里投钱。还有就是我们这个团队在这个过程中间能不能脚踏实地因地制宜的做。”

至于锤子手机方面，经历了几代T系列叫好不叫座的尴尬之后，锤子科技一度陷入两次濒临倒闭的绝境之中。去年8月，罗永浩宣布锤子获得新一轮10亿元融资，开始起死回生。同时锤子推出的面向中低端市场的坚果系列表现也不错，锤子在手机之外还推出了空气净化器等新系列产品。（张俊 大鹏）