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三星在中国和印度的市场份额和影响力迅速下滑

三星在中国和印度的市场份额和影响力迅速下滑
2018年04月18日 18:15 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月17日晚间消息，作为全球最大的智能手机厂商，三星电子也曾是中国和印度手机市场的霸主。但如今，三星在上述两个大国的智能手机市场份额和影响力都在迅速下滑。

　　调研公司Strategy Analytics数据显示，2017年第四季度，三星在中国智能手机市场的份额仅为0.8%。相比之下，五年前三星的中国市场份额高达20%。去年第四季度，三星在中国的智能手机出货量为980万部，首次出现季度出货量低于1000万部。

　　事实上，在中国市场，三星去年每个季度的市场份额都在下滑。其中，第一季度市场份额为3.1%，第二季度为2.7%，第三季度为2%，第四季度 降至0.8%。

　　另有数据显示，整个2017年，三星在中国智能手机市场的份额为2.1%，仅为2013年的1/5。

　　市场观察人士称，尽管三星今年3月在中国推出了新一代旗舰智能手机Galaxy S9，但由于价格偏高(Galaxy S9+的零售价为839美元)，可能会让中国消费者望而却步。

　　Strategic Analytics预计，今年第一季度，三星在中国智能手机市场的份额将维持在0.8%左右。

　　在中端手机市场，三星面临着中国智能手机厂商的强劲挑战，如华为、OPPO、vivo和小米等，这些厂商都推出了性价比更高的手机产品。

　　除了中国市场，三星在印度市场的表现同样糟糕。去年第四季度，三星市场份额从第三季度的26.2%降至23.9%，被中国智能手机厂商小米超越，位居第二。而之前，三星曾称霸印度智能手机市场六年之久。

　　行业观察人士称，虽然三星仍是全球最的智能手机厂商，但在中国和印度智能手机市场，三星的份额和影响力将继续下滑。(李明)

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