打架+贪腐：魅族的权力与游戏

4月17日中午，@胖子二东发布微博称，“事情败露想动手？还好证据保住了，你们好自为之，铁窗泪怎么唱来着？@杨柘JeffreyYang”，配图是带有血印的手指。

这条原本看起来有些让人摸不到头脑的微博，被认证为“魅族科技总监”的张佳@盖文张转发，并补充解释为，魅族副总裁杨柘下属李某某（女）因为被检举而出手伤人。

原微博被点名的杨柘转发微博，强硬回应称“贼喊捉贼的演戏”，“司法会马上介入”，并在原微博评论区与张佳直接交锋——“涉事员工已报警，你可以继续演，你说的每一句不实之词，都将受到法律的审视。”

消息一出，这则公司内部打架的微博迅速引爆舆论，将本就日渐明面化的魅族内部闹剧更清晰地呈现在了大众面前。

一

从Pro 7双机发布开始，魅族的消息就多为负面。远则，魅族大规模闭店，此前2500家左右的专卖店已经关了500多家；近则，魅族裁员，且要进行800到1000人的大裁员。并且颇为讽刺的是，魅族内部的在职员工们为了一个被辞退名额还要多方竞争，抢到的人眉开眼笑，没抢到的人愁眉苦脸。

关于魅族最近一年倾颓的原因，不少人将之产品端功能的不给力、定价过高，营销路数和魅族此前营造的形象相悖。曾在华为、TCL履任，在一年多之前空降魅族营销副总裁之位的杨柘似乎难辞其咎。

魅族公司的内部员工对于杨柘的不满也在暗中滋长。

在定位于魅族15周年纪念旗舰机“15”即将发布的之前一周，也就是4月15日凌晨，认证为“魅族科技总监”的张佳（微博ID：盖文张）直接在微博上表达了自己对于杨柘的不认同，认为他不能带领魅族走出目前的困境。

这条微博就像一个导火索，一时之间，多个颇具影响力的魅族（前）员工在微博上也加入了这场讨论，表达了自己对于魅族近况以及杨柘的不满。员工、前员工等同时在新旗舰将发布前夕的关键节点公开表达对公司的不满，这在整个业界都是极为罕见的。众多媒体也纷纷跟进，联想到魅族近来本就难堪的形势，“魅族内讧”的消息也甚嚣尘上。

或许考虑到影响巨大以及行为的不妥，张佳在不久之后删除了那条吐槽微博，并向公司表达了歉意。致歉中，他再次表示了自己对魅族 15的喜爱之情。不过需要注意的是，哪怕在致歉中，他也依然将矛头指向了杨柘（zhe，四声），将之称为“羊驼”。熟悉互联网的人都知道这种动物还有另一个不雅的名字，这里略过不提。

二

虽然张佳的吐槽虽然激起了不小的浪花，但毕竟当事人进行了致歉，按照一般的节奏，基本也就翻篇了。哪怕以后要复盘魅族大事记，这起事件也最多会被视为旗舰发布会前的小插曲，一笔带过。

但在4月16日，一个自称魅族离职员工的匿名用户在知乎上的爆料提到了杨柘来魅族后的几个情况：

杨柘在入职魅族之后，将多个之前曾在华为、TCL跟随他的旧将拉来了魅族，提为高级总监，并通过架空等手段，赶走了魅族之前相应位置的总监；

杨柘要把原本张佳一手带大的魅族内部自媒体兼营销策划团队“笔戈科技”划给自己的爱将李某某；

魅族营销中心的“立项管理系统”被弃用，高管进行项目查询的入口也被关闭；

杨柘团队的人员在接手魅族视频部门之后，发布会预热视频，报价从以前的100万左右飙升到400万；

由于包含办公室斗争、内部贪腐等元素，这则匿名爆料犹如平地一声惊雷，获得了众多的关注。尽管这位知乎匿名用户的真实身份难以考证，但这则爆料里的不少信息都有实际物料进行呼应。

一张魅族的组织架构图显示，在杨柘入职后，魅族多个职位人员与他曾供职的TCL团队相同。如现任魅族创意与策略部高级总监的任钧曾是杨柘主政TCL时期的TCL通讯中国区品牌战略规划与数字营销总监，现任魅族高级总监罗宗智是TCL通讯中国区运营总监，另外两位杨柘团队成员有TCL通讯的任职经历。

而接近魅族内部的人士向PingWest品玩透露，张佳起初在微博上发飙的根源便是杨柘想拿下笔戈科技。

至于这些爆料中，最严重的指控“贪腐”，似乎也不是空穴来风。

文章开头的“动手”事件被曝出的第一时间，PingWest品玩便联系了魅族内部人士。根据他的说法，杨柘嫡系下属李某某在看到当事人手中的几张表之后，便“发疯”打了当事人。而这几张表，便是“杨柘团队贪腐的证据”。

三

在“打人事件”持续发酵的当日下午，魅族科技内部发布通报，“解除与张佳的劳动合同关系并将依法追究其法律责任”。

随后的17点20分，张佳在微博上再次强调自己只是针对杨柘及其团队，称，“钱被浪费、效果有限，肥了他们口袋而损害了公司”，并晒出两张15发布会以及营销费用的立项表。

魅族 15立项表1

魅族立项表2

这两张立项表是否就是打人事件里的“几张表”或其中之二，暂不得而知。但从这两张立项表来看，魅族 15新品发布会品牌传播以及魅族 15新品上市推广内容制作合计预算为6533万余元，而这两个项目的把关人均为杨柘及其团队成员。

在这两张立项表被曝光之后，有业内人士表示，6533万余元的绝对值不低，比起一般的发布会预算高出一筹，但考虑到这个数字还包含了传播费用和魅族 15的旗舰定位，解释的话，也合情合理。

后记

到目前，魅族科技的官方微博还在有条不紊地更新微博预告魅族 15的新功能。至于他们在17号晚20:00发布的微博：

——你手别抖。

——没事儿。

是在单纯地预告魅族 15将具备光学防抖功能，还是话里有话，见仁见智。

但截止发稿，魅族创始人、董事长兼CEO黄章还没有针对魅族的这一系列事件发出任何声音。