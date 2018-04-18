新浪科技> 电信 > 正文

山东首个5G基站下半年开通

山东首个5G基站下半年开通
2018年04月18日 00:35 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 石飞月）4月17日，记者获悉，成为山东惟一开展5G试点的通信运营商后，山东联通网络试点工作已于3月在青岛率先启动。此前，国家发改委正式批准中国联通在北京、天津、青岛等12个城市试点建设5G网络。

　　据悉，为加快推进5G通信网络试点工程，山东联通进一步加大通信设备及配套设施投资、研发费用方面的投入，用于开展5G无线网、传输网、核心网和业务平台的组网建设，预计2018年下半年将开通山东第一个5G基站，2019年完成全部试点工作。

　　本月，中国联通又开通了落实国家发改委5G规模组网建设及应用示范试点要求的首个5G基站，标志着5G技术在福建的测试环境搭建及规模组网建设进入关键期。此外，根据工信部5G工作整体部署，雄安新区将作为三大运营商的5G试点地区。去年，中国联通已在雄安新区的网络中，成功验证了1.2Gbps的下载速率能力。中国联通还透露，今年将在雄安新区规划100座左右的5G基站。

　　目前，三大运营商已经开始了试点城市5G网络的测试和建设。中国联通的5G试点城市已经达到了16个，包括北京、天津、青岛、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、深圳、福州、郑州、沈阳等地。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有