山东首个5G基站下半年开通

来源：北京商报

北京商报讯（记者 石飞月）4月17日，记者获悉，成为山东惟一开展5G试点的通信运营商后，山东联通网络试点工作已于3月在青岛率先启动。此前，国家发改委正式批准中国联通在北京、天津、青岛等12个城市试点建设5G网络。

据悉，为加快推进5G通信网络试点工程，山东联通进一步加大通信设备及配套设施投资、研发费用方面的投入，用于开展5G无线网、传输网、核心网和业务平台的组网建设，预计2018年下半年将开通山东第一个5G基站，2019年完成全部试点工作。

本月，中国联通又开通了落实国家发改委5G规模组网建设及应用示范试点要求的首个5G基站，标志着5G技术在福建的测试环境搭建及规模组网建设进入关键期。此外，根据工信部5G工作整体部署，雄安新区将作为三大运营商的5G试点地区。去年，中国联通已在雄安新区的网络中，成功验证了1.2Gbps的下载速率能力。中国联通还透露，今年将在雄安新区规划100座左右的5G基站。

目前，三大运营商已经开始了试点城市5G网络的测试和建设。中国联通的5G试点城市已经达到了16个，包括北京、天津、青岛、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、深圳、福州、郑州、沈阳等地。