中兴被禁 美国吃相很难看

来源：北京商报

陶凤

在又一轮中美贸易摩擦的短兵相接中，中兴不幸成为靶心。美国的一纸禁令，让本就不断陷入漩涡的中兴，再受重创。

简而言之，七年以内，中兴再也不能采用任何来自美国的零件和技术来生产产品了。接二连三的罚款已经让中兴元气大伤，而如今的一纸禁令更是切中命门。如果禁令真的落实，并且长达七年的话，对于中兴很有可能成为不能承受之重。

“无芯”一直是中国半导体行业难以言说的痛。掌握这项核心科技的美国，正在任性地使用自己的市场特权对中国厂商实施打击，将双方贸易摩擦的紧张程度推向高点。

对中兴的禁售令，并不是只针对中兴。芯片是中国对美国依存度最高，也是贸易量最大的品种。挑出中兴全面禁售，更像是在威胁其他企业。中兴成为受中美贸易战波及的第一家电信设备厂商，却未必是最后一家。

受损的不只有中国的中兴。中兴手机与美国主流的电信运营商均有合作。对于美国企业，切断和中兴的“联系”也并非什么好事。

坚持不下的贸易摩擦于中美企业来说，只能是比谁输得更多。作为中美贸易的内里，企业感受到的将是更加透彻的切肤之痛。发动贸易战并不能解决美国的贸易逆差，相反会使更多置身其中的企业蒙受损失。

唇齿相依。产业链的黏合依附程度越来越高，全球贸易网将中美企业串联起来成为密不可分的利益共同体。因此，在中美关系上，经贸关系长久以来是作为“压舱石”式的存在，每当在政治、外交关系出现冲突时，双方商界和企业界的呼声往往最高。

不仅是中国企业，美国企业也受到中国企业越来越直接而有力的竞争。一些美国长期保持优势地位的领域，也面临来自中国的挑战。

特朗普600亿美元加征关税消息传来，波音、卡特彼勒等美国制造业巨头当天股价损失最为惨重。这两家工业集团都有相当大一部分供应链设在中国，同时中国也是它们最重要的买家。

中美经济结构在全球化后发生了重大改变，美国要找回“失去的制造业”很难一蹴而就，在全球化主导的资源配置中，美国企业在一些行业的比较优势渐失，相反美国的服务业企业，则更需要冲出国门，去打开中国服务业这样一个相对封闭的市场。

早在2018年初的达沃斯论坛上，国务院副总理刘鹤就已提出，中国将利用改革开放40周年的机会推出新的改革举措，一些措施将超出国际社会的预期。不到3个月，相关开放措施就已经在金融、汽车等领域极速推进，将为更多企业带来空前的市场机遇。

心急吃不了热豆腐。如果放弃一意孤行的“赌博”，特朗普或许可以帮美国企业找到获取长远利益的更优解。