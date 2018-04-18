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部分运营商开始2G网络减频 还用2G手机的用户咋办？

部分运营商开始2G网络减频 还用2G手机的用户咋办？
2018年04月18日 00:05 中国新闻网
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　　部分运营商开始2G网络减频 还用2G手机的用户咋办？

　　中新网客户端北京4月18日电（记者 吴涛）近来，有消息称，中国联通将关闭2G网络。中国联通发布公告回应，正有序推进2G网络减频工作。何为2G网络减频，会不会对消费者造成影响，又为什么要这样做呢？

资料图：部分运营商开始网络减频。中新网 吴涛 制图 资料图：部分运营商开始网络减频。中新网 吴涛 制图

　　多运营商开始网络减频

　　对于2G网络减频，记者分别咨询了三大运营商。中国联通称，2G网络减频不能叫关闭2G网络，因为用户还是在2G网络上，只是有一个逐步减频和瘦身的过程。

　　有不愿具名的业内人士表示，2G逐步减频实际上就是2G逐步退网，2G基站完全消失也就意味着2G完全退网；目前来看，三大运营商还是2G、3G、4G网络共存的一个状态。

　　有中国移动内部知情人士表示，中国移动暂无2G退网计划。截至发稿，中国电信暂无回复。

　　不过独立电信分析师付亮接受中新网记者采访时透露，实际上，三大运营商都在做网络减频工作，中国联通还算动作最晚的；其中，中国移动做的是3G网络减频。

资料图：市民正在使用手机。中新社记者 侯宇 摄资料图：市民正在使用手机。中新社记者 侯宇 摄

　　消费者会受影响吗？

　　据中国联通公布的数据显示，截至2月底，中国联通用户为2.89亿户，其中4G用户为1.87亿户。有消息显示，中国联通2G用户约占其总用户的2%左右，也就是说中国联通还有500多万2G用户。

　　这些用户会不会受到2G网络减频影响？中国联通称，将采取免费更换手机卡、赠送体验流量、优惠购机等多种优惠措施，协助现有2G客户升级为4G网络，在此过程中，现有2G客户服务不受任何影响。

　　通信行业专家项立刚认为，中国联通的2G网络减频，对绝大多数消费者来说是不受影响的。

　　付亮认为，对2G用户来说，完全没有影响是不可能的，只能说受影响较小，减频后，有的地方2G网络覆盖可能不足，“但减频不代表2G网络没法使用，因为还是有2G基站存在的。”

　　记者注意到，虽然现在4G时代，但2G或3G网络仍发挥着作用。有用户接受中新网记者采访时表示，“还是感觉2G网络存在比较好，因为有些地方还没有4G网络覆盖，经过这些地方时，手机会自动切换至3G或2G网络，使用起来还有个接驳的过程，要不然就是断网。”

资料图：4G用户越来越多。图为沈阳市民在公交车上免费使用4G网络上网。中新社发 于海洋 摄资料图：4G用户越来越多。图为沈阳市民在公交车上免费使用4G网络上网。中新社发 于海洋 摄

　　为什么要网络减频？

　　既然还有用户使用，为什么要进行2G网络减频呢？

　　付亮表示，原来2G网络占用了一些频段，有些频段稀缺，可以说是宝贵资源，重新利用后可用在4G网络建设上，有利于提升网络质量和网络广域覆盖。

　　中国联通也表示，带宽资源腾出来后用于更高的4G网络及部署。

　　“另外，随着2G、3G用户的减少，其网络能力富余越来越多，其基站等设施运维投入越来越不合算，这是另一个原因。”付亮称。

　　此话不假，工信部最新的数据显示，截至2月底，三大运营商移动电话用户达到14.4亿，其中4G用户总数达到10.3亿户，4G用户占移动电话用户的71.6%。

　　不过，工信部数据还显示，截至2月底，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达到11.7亿户。这意味着，还有2.7亿2G用户，这依然是一个庞大的数字。

　　鉴于此，付亮认为，三大运营商目前都不可能一下子关闭2G网络，网络减频是一个逐步的过程，2G用户也不必过于担心。

　　“还需指出的是，如果2G用户使用的设备支持WCDMA，即便中国联通关闭2G网络，对他们依然无影响。”付亮说。（完）

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