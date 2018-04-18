数十类别受波及 中兴遭禁售令该如何“拆招”？

数十类别受波及，中兴遭禁售令

自3月23日美国总统特朗普宣布对中国多种商品征收惩罚性关税以来，中美贸易摩擦已历时27天。

4月16日晚，美国商务部发布公告称，美国政府禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品，声称中兴通讯曾向美国官员作虚假陈述。

对此，商务部新闻发言人应询发表谈话表示，商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

昨日深交所发布公告称，因中兴通讯发生对股价可能产生较大影响、未公开披露的重大事项，该股票自4月17日开市起停牌。

4月17日上午，商务部发布2018年第38号公告，决定对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施。

中兴遭美7年禁购 和华为在美频受阻

美东时间4月16日，美国商务部发布对中兴通讯的出口禁令，直到2025年3月13日，美国公司将被禁止向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术。

就此次美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施，商务部新闻发言人表示，中方一贯要求中国企业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营。中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规，妥善处理，并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。

近年中兴和华为入美屡屡受挫。今年年初，得克萨斯州共和党人Mike Conaway提交了一项新的法案，呼吁美国国会颁布一项禁令，禁止美国各级政府部门与正在使用华为或中兴设备的服务供货商合作，并声称该禁令是维护美国国家安全。

而华为原预计在2018年与AT&T合作正式进入美国市场，这桩协议也因受到美国政府的阻碍而失败。有分析称，从其他来自外国通信厂商，如爱立信、索尼等通信设备在美国销售多年来看，除美国政府对进入美国市场的中国企业存在极大的偏见，也许是中国通讯企业在5G通信技术不断增加影响力，才是被拒之门外的主因。

中对美高粱实施临时反倾销措施

在美国宣布对我国通讯企业采取出口管制的第二天，4月17日，商务部发布2018年第38号公告，公布对原产于美国的进口高粱反倾销调查的初步裁定，决定对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施。

商务部裁定原产于美国的进口高粱存在倾销，国内高粱产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，并决定对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施。根据裁定，自2018年4月18日起，进口经营者在进口原产于美国的进口高粱时，应依据裁定所确定的各公司保证金比率（178.6%）向中华人民共和国海关提供相应的保证金。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明分析，特朗普对中国发起的“贸易摩擦”主要是针对高科技领域，这是中国的一个痛点。而目前，中国是美国农产品的第二大消费国，仅次于加拿大。但对高粱等农产品并不是因为贸易摩擦才进行反倾销。今年2月4日，商务部就曾宣布对美国进口高粱启动反倾销与补贴调查。

根据商务部此前公告，原产于美国的进口高粱以低于正常价值的价格向中国出口销售，存在较大幅度的倾销。美国高粱进入中国的数量增长、价格持续下降，这对中国国内市场同类产品造成抑制，令国内产业蒙受实质性损害与威胁，因此决定立案调查。

新京报记者了解到，由于国内玉米价格自去年底以来显著上涨，国内饲料商们加大了对美国的谷物进口。海关统计数据显示，2017年，中国从美国进口了总计480万吨高粱，价值约10亿美元，几乎是中国去年粮食进口的全部。今年1-2月，由于贸易摩擦升温等因素，进口高粱的规模同比降低了11%。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍分析，美国出口到中国的产品，“中国要么是它最大的单一市场，要么是它的主要市场”，在其出口金额当中，中国占据整个出口比重十分巨大。

来自美国粮食出口行业组织美国谷物协会（U.S。 Grains Council）的数据显示，美国出口高粱的四分之三以上卖给了中国。

27天波及大豆、汽车、通讯等几十类别

从3月23日美国总统特朗普正式宣布对中国多种商品征收多达600亿美元的惩罚性关税贸易摩擦至今，中美贸易摩擦已历时27天。在此期间，双方进行了多回合“交锋”，随着摩擦升级，目前制裁清单扩大化，已经波及两国多个产业。

美东时间4月3日，美贸易代表公布对华301调查征税建议，并公开征求意见。征税产品建议清单将涉及约500亿美元出口，建议税率为25%，涵盖约1300个税号的产品，涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业。

而4月4日下午中国商务部发布公告，宣布将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

紧接着在4月6日，美国方面又宣布考虑对从中国进口的额外1000亿美元商品加征关税是否合适。

据记者统计，截至昨日，中美两国涉及贸易摩擦的产品类别包括进口钢铁、铝产品、信息技术、航空航天设备、新能源装备、高铁装备、生物医药、机器人和机械产品、大豆、鲜水果、干果、坚果、葡萄酒、无缝钢管、进口汽车、猪肉及制品、回收铝、改性乙醇等几十个类别。 新京报记者 任娇

■ 回应

外交部

如美任性妄为中方必将毅然亮剑

在4月17日的中国外交部例行记者会上，发言人华春莹就中美贸易摩擦问题表示，中方将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益，“如果美方任性妄为，继续逆潮流而动，我们必将严阵以待，毅然亮剑，打赢这场多边主义和自由贸易的保卫战。这不仅是为了维护中方正当合法权益，也是为了维护世界多边贸易体制的规则。”

华春莹表示，关于美301调查引发的中美经贸摩擦问题，我们已多次清晰明确表明中方立场。美方行为是典型的单边主义和赤裸裸的经济霸权。中美都是世界大国，经济深度融合，本应彼此尊重，平等相待，合作共赢。

统计局

中美贸易摩擦难不倒中国经济

中国国家统计局（NBS）官员周二表示，中美之间的贸易摩擦不会阻碍中国经济的稳定和复苏。国家统计局新闻发言人邢志宏在今年第一季度国民经济运行情况新闻发布会上表示，世界第二大经济体健康向上的趋势不会因摩擦而改变。

邢志宏认为，当前中国经济稳中向好，中国经济稳定性、协调性、可持续性增强，经济韧性好、潜力足、回旋余地大，中美贸易摩擦难不倒中国经济，更改变不了中国经济持续健康发展的良好态势。

“同时，供给侧结构性改革和创新活动已经提高了中国经济的稳定性和抗风险能力，中国有能力应对风险和挑战，以保持经济持续健康增长。”邢志宏说，消费是过去五年中国经济增长的主要动力，并在维持增长和减轻外部影响方面发挥了重要作用，“近年来，中国的贸易顺差继续缩小，进口增长加快，反映了强劲的国内需求。”

■ 案例剖析

●行业

高通是手机和通讯设备所用芯片的核心玩家

4月16日晚间，美国商务部宣布，禁止美国企业向中兴出售零部件，这一禁令立即生效，持续七年。据称，美国商务部已经确定，中兴通讯在2016年至2017年间曾做出虚假陈述，涉及“该公司当时声称其正在采取的、以及已经采取的、针对高级雇员的纪律处分。”

中兴通讯是以通信设备制造起家，为拓展电信运营商市场开始进入手机制造领域。根据其2017年年报来看，以通信设备为主的运营商网络营收占总营收的58.6%，而以手机业务为主的消费者业务占比为32.4%。

其中，手机业务对芯片的主要需求为AP处理器，而手机和通信设备对LTE基带有共同的需求。从第三方报告来看，这一市场的核心玩家均为高通，且从份额来看高通均保持着市场龙头地位。

Strategy Analytics两份报告分别显示，2017年上半年智能手机应用处理器市场，高通以42%领先联发科、苹果、三星LSI和展讯，且高通有进一步向上拓展的空间；2016年LTE基带市场，高通的市场份额达到了50%，联发科和三星LSI分别以24%和10%紧随其后。

也就是说，目前中兴通讯想要开展两项核心业务，皆离不开高通的产品供应，而目前国内厂商并没有能力吃下其全部订单。 新京报记者 梁辰

●影响

无芯之痛，中兴产品线对美国依赖有多大？

中国电子产业仍存在无芯之痛。招商证券电子研究团队指出，中兴通讯的主营业务有基站，光通信及手机。其中，基站中部分射频器件如腔体滤波器，光模块厂商，手机内的结构件模组等均可基本满足自给需求。唯有芯片，在三大应用领域均一定程度的自给率不足。中兴通讯的三大应用领域里，芯片门槛最高的板块是RRU基站，这一领域要想实现国产替代，需要较长时间。

芯谋咨询首席分析师顾文军表示，这对中兴通讯有重大影响，虽然它也想再把中兴微电子收回，但在两年内很难改变现状，也就是完全依靠进口。

顾文军曾在其文中分析，看似庞大的中国电子产业却处于产业链的最下游，即使中兴拥有比较多的专利，主要芯片和元器件却大多来自于美国厂商。其在文中称，仅仅芯片（还不包括为数众多的元器件）领域，中兴通讯就多达数十家美国芯片供应商，更为致命的是，在中兴通讯几乎所有产品领域，几乎所有细分环节都有着美国芯片的身影，而国内的芯片少之又少。

中金公司分析师对此分析，这对中兴的直接影响有两块，通信设备和手机。通信设备的核心零部件中，基站有的零部件是100%来自美国公司；中兴有1-2个月的备货，如果不在这个时间内达成和解，会影响中兴设备的生产。这对电信行业，特别是中国运营商网络建设会造成影响，影响未来5G建设。

在中兴通讯营收结构中，运营商网络占比58.62%。

中信证券认为，短期影响重大。由于中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国，短期内影响重大。已有订单的交付、订单的新获取都将受到很大影响，预计交付、回款都会受到影响，是否会因为延迟交付导致客户侧的罚款需要根据披露的进一步信息判断。

中兴发布内部信称，美国商务部对公司激活了拒绝令，公司高度重视，第一时间成立了危机应对工作组。当前，公司各个领域都在分析并制定应对举措，全力以赴、直面危机。 新京报记者 马婧 梁辰

●对策

中兴通讯该如何“拆招”？

事件发生后，中兴通讯在官方微博发布消息称，公司已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响，与各方面积极沟通及应对。

对此，顾文军分析，这次事件是在特殊背景下的个案，所谓特殊背景就是中美贸易摩擦，目前这个阶段，中美两国都在寻找筹码出牌，会发生任何的可能，而中兴可能被抓住了把柄。这个事情可能最终会继续通过谈判解决，暂时不会扩大。

如果从这个角度来看，顾文军称，中兴通讯首先要做的是质证美国的理由不成立，见招拆招，第二步依靠商务部的沟通。最终中兴通讯可能会做出一些让步，跟上次接受罚款差不多，因为现在手里没有反驳的筹码。

通信专家刘启诚认为，“中兴现在只能被动应对，在贸易摩擦背景下，中兴盘点一下有多少库存，对下一步的供货有多大影响，影响周期有多长。跟其他元器件厂商沟通，看有没有可以替代的产品。”

通信专家付亮告诉记者，中兴现在要做的就是积极沟通，尽量让美国政府把这些处罚取消或降低。这样的操作对美国也是不利的，对很多美国供应商都是不利的，不单影响到中兴，也影响美国自身的就业。

近年来，中国企业出海已经越来越普遍，中兴在美国的遭遇对中国企业有很大的借鉴作用。中国企业在海外发展中要遵循国际大的制定的原则，在这次的伊朗事件中，中兴就没特别想清楚，最后造成了比较严重的后果。半导体行业分析师王树一告诉记者，如果真的是全面执行的话，中兴应该撑不了三个月，“因为一些核心的东西国内现在根本还没有可替代的。” 新京报记者 马婧 梁辰

●市场

美科技股受惊，国内芯片概念股3成上涨

中信证券研究部整理的中兴美国上游供应商名单显示，给中兴供货的上游美国企业主要有三类，分别是终端、主设备和服务器、光器件，共计14家企业。

受此消息影响，高通、美光、博通、英特尔、Oracel几家公司由于中兴采购量占比不高，因此受到股价波动不明显。4月16日高通下跌1.72%、美光下跌1.11%、博通上涨0.98%、英特尔上涨1.04%、Oracel上涨0.35%。

据相关媒体报道，ACIA出货量的30%由中兴采购，ACIA股价暴跌35.97%，Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、fabrinet下跌9.81%。

此前，中兴表示将聚焦5G端到端解决方案，预计将在2018年底或2019年初发布5G商用移动终端。

同花顺显示，昨天5G概念指数走低，下跌3.12%。与此同时，国内的芯片概念股有近三成上涨。

中金公司分析师指出，半导体是比较全球化的产业，如果直接对大陆半导体限制，对全球产业链波及非常大。

事实上，美国此举不仅仅影响中兴，某种程度上对美国企业也不是利好消息。半导体行业分析师王树一指出，“美国在产业链上可以断供，通过断供来逼迫你遵守他们的规定。美国这样做的话会逼迫国内企业找国内厂商去做国产替代，长期来讲，对他们可能不是一件好事。”

顾文军称，今天的半导体产业没有任何一个国家可以自主100%地研发出芯片产业，就连美国也不可以，美国也没有光刻机的生产，也需要依赖进口。

新京报记者 马婧 梁辰 实习生杨婷

中美贸易摩擦双方对垒情况

3月23日凌晨

美国总统特朗普正式宣布对中国多种商品征收多达600亿美元的惩罚性关税。

3月23日

商务部发布了针对美国进口钢铁和铝232措施的中止减让产品清单，并征求公众意见。

3月29日

中方向世贸组织通报了中止减让清单，决定对自美进口部分产品加征关税，以平衡美方232措施对中方造成的利益损失。

4月1日深夜

中国宣布对自美进口的128项产品加征15%或25%关税。

4月2日

国务院关税税则委员会决定自2018年4月2日起对自美进口的128项产品加征15%或25%的关税。

4月3日

美贸易代表公布对华301调查征税建议，并公开征求意见。征税产品建议清单将涉及我国约500亿美元出口，建议税率为25%，涵盖约1300个税号的产品。

4月4日

中国商务部发布公告，宣布将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

4月6日

美国总统特朗普表示，鉴于“中国不公平的反击”，他已责成美国贸易代表办公室依据“301调查”，考虑对从中国进口的额外1000亿美元商品加征关税是否合适。

4月6日晚8时

商务部召开新闻发布会，如果美方公布新增1000亿征税产品清单，中方已经做好充分的准备，将毫不犹豫、立刻进行大力度的反击，我们不排除任何选项。

4月11日

特朗普表态：我不会称之为贸易战，因为这真的是一场贸易谈判。如果中国愿意进一步向美国产品开放市场，两国就有能力免打贸易战。

4月12日

商务部新闻发言人高峰表示，希望美方有些人不要误判形势，奉劝美方，认清世界的大势，不要“一条道上走到黑”。

4月16日

美国商务部发布公告称，美国政府禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品，声称中兴通讯曾向美国官员作虚假陈述。

4月17日

商务部发布公告，决定对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施。