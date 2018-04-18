高铁WiFi出售股权 神州高铁拟竞标

2017年11月20日，乘客连接“复兴号”G7350次列车自带的WiFi网络上网。图/视觉中国

新京报讯 （记者林子）高铁WiFi搭乘“复兴号”面世多个月后，中国铁路总公司（下称铁总）的高铁WiFi市场化动作不断。

4月17日，神州高铁临时停牌，随后发布公告称，拟组成联合体，参与铁总高铁WiFi运营企业动车网络49%股权竞标，希望“分享未来动车组WiFi运营的长期收益”，该股权项目招标底价30.49亿元。

神州高铁停牌，拟竞标高铁WiFi

4月1日，动车网络就已经在北京产权交易所挂牌，转让49%股权，转让底价30.49亿元。挂牌信息显示，动车网络是铁总下属企业中唯一经营动车组WiFi的企业，经营期限自公司设立之日起20年。

工商资料显示，动车网络由中国铁路投资有限公司100%持股，中国铁路投资有限公司则由中国铁路总公司100%持股。

根据神州高铁的公告，神州高铁公司拟组成联合体参与项目投标，希望积极应用公司大数据系统及智慧协同网络的前沿技术，分享未来动车组WiFi运营的长期收益。鉴于该项目涉及联合体合作方投标方案的制定，经公司向深交所申请，公司股票自2018年4月17日开市起开始停牌，承诺停牌时间不超过10个交易日。

公告显示，按照招标要求中对于受让方资格条件的相关约定，联合体成员不多于5家，且每家联合体成员受让标的企业股权比例不低于5%，具体投资比例及相应金额须与相关合作方协商。

按照49%股权转让底价30.49亿计算，动车网络的估值为62.22亿元，而不低于5%的股权比例则意味着每家联合体成员最低出价为3.11亿元。

专家：高铁客流量催生WiFi需求蓝海

对于本次动车网络引入战略投资者的目的，同济大学教授、铁路专家孙章告诉新京报记者，“能够收购动车网络的投资者一般都具备较为雄厚的经济基础，此外，如果联合体中有专业技术类企业和民营企业，很可能会为动车网络带来新的资源和管理技术。”

虽然神州高铁并没有公布目前联合体的其他几家企业，但是此前，中国铁路总公司总经理陆东福已经就高铁WiFi事宜会见了不少企业家。

2017年11月，陆东福与马云座谈时表示，铁总愿意和阿里巴巴集团在探索高铁WiFi等方面合作，提供多样化个性化高铁服务。此外，陆东福也曾邀请腾讯、京东等企业参与铁总混改。

当前，我国互联网发展愈发迅速。中国互联网络信息中心数据显示，截至去年12月，我国网民规模达7.72亿，我国手机网民规模达7.53亿。2016年，我国铁路实现客运量28.14亿人次，2017年春运期间，全国铁路累计发送旅客3.75亿人次，其中动车组发送旅客1.8亿人次，同比增长23.5%，首次超过普速旅客列车。

国企改革专家祝波善表示，从技术上来看，其实高铁在建造之时，铁路沿线的通讯信号系统就十分先进，承载无线网络、在高铁上运营WiFi没有任何难度，而且铁总也不需要再支付过多的设备改造投资费用，成本不算很高。同时，高铁客流量不断增长，又催生了WiFi需求蓝海，如果好好运营，前景很可观。

■ 延展

铁总混改再迈一大步

今年1月召开的铁总工作会议上，铁总总经理陆东福就曾表示，今年将研究各专业优势公司和科技型企业实施混改方案，引入社会优质资源，推进WiFi运营公司股权转让，构建市场化运行机制，促进铁路资本与社会资本融合发展。

祝波善告诉新京报记者，铁总一直期望在混改方面有所动作，但是铁路运营是铁总的主营业务，改革操作较为复杂，本次专营WiFi的公司新组建不久，且并非铁总的主业，是整个铁总混改中最容易推进的部分之一。在祝波善看来，未来铁总可以考虑通过广告等多种收入来增加营收。

孙章介绍说，去年7月17日，铁总在27个主要高铁客运站推出动车组列车互联网订餐服务，这也标志着国家铁路首次将餐饮服务大门向社会开放，其实这时候，铁总的混改就已经向互联网迈出了步伐。

“30亿元不是个小数字，铁总这次的混改步子可以说是迈得比较大了，”中国企业研究院首席研究员李锦告诉新京报记者，目前业界都十分期待铁总再继续加大混改的力度。

不过李锦也表示，虽然铁总积极引进社会资本，但是目前仍然面临难以吸引民间资本、企业定位未理顺等关卡，阿里巴巴、腾讯参与铁总混改也并非易事。祝波善也表示，如果未来铁总可以厘清思路，让入股的社会资本拥有更多话语权，就能够吸引更多资本进入，也有助于铁总进一步改善经营情况。 （林子）