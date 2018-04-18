新浪科技> 电信 > 正文

高铁WiFi出售股权 神州高铁拟竞标

高铁WiFi出售股权 神州高铁拟竞标
2018年04月18日 01:58 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　2017年11月20日，乘客连接“复兴号”G7350次列车自带的WiFi网络上网。图/视觉中国

　　新京报讯 （记者林子）高铁WiFi搭乘“复兴号”面世多个月后，中国铁路总公司（下称铁总）的高铁WiFi市场化动作不断。

　　4月17日，神州高铁临时停牌，随后发布公告称，拟组成联合体，参与铁总高铁WiFi运营企业动车网络49%股权竞标，希望“分享未来动车组WiFi运营的长期收益”，该股权项目招标底价30.49亿元。

　　神州高铁停牌，拟竞标高铁WiFi

　　4月1日，动车网络就已经在北京产权交易所挂牌，转让49%股权，转让底价30.49亿元。挂牌信息显示，动车网络是铁总下属企业中唯一经营动车组WiFi的企业，经营期限自公司设立之日起20年。

　　工商资料显示，动车网络由中国铁路投资有限公司100%持股，中国铁路投资有限公司则由中国铁路总公司100%持股。

　　根据神州高铁的公告，神州高铁公司拟组成联合体参与项目投标，希望积极应用公司大数据系统及智慧协同网络的前沿技术，分享未来动车组WiFi运营的长期收益。鉴于该项目涉及联合体合作方投标方案的制定，经公司向深交所申请，公司股票自2018年4月17日开市起开始停牌，承诺停牌时间不超过10个交易日。

　　公告显示，按照招标要求中对于受让方资格条件的相关约定，联合体成员不多于5家，且每家联合体成员受让标的企业股权比例不低于5%，具体投资比例及相应金额须与相关合作方协商。

　　按照49%股权转让底价30.49亿计算，动车网络的估值为62.22亿元，而不低于5%的股权比例则意味着每家联合体成员最低出价为3.11亿元。

　　专家：高铁客流量催生WiFi需求蓝海

　　对于本次动车网络引入战略投资者的目的，同济大学教授、铁路专家孙章告诉新京报记者，“能够收购动车网络的投资者一般都具备较为雄厚的经济基础，此外，如果联合体中有专业技术类企业和民营企业，很可能会为动车网络带来新的资源和管理技术。”

　　虽然神州高铁并没有公布目前联合体的其他几家企业，但是此前，中国铁路总公司总经理陆东福已经就高铁WiFi事宜会见了不少企业家。

　　2017年11月，陆东福与马云座谈时表示，铁总愿意和阿里巴巴集团在探索高铁WiFi等方面合作，提供多样化个性化高铁服务。此外，陆东福也曾邀请腾讯京东等企业参与铁总混改。

　　当前，我国互联网发展愈发迅速。中国互联网络信息中心数据显示，截至去年12月，我国网民规模达7.72亿，我国手机网民规模达7.53亿。2016年，我国铁路实现客运量28.14亿人次，2017年春运期间，全国铁路累计发送旅客3.75亿人次，其中动车组发送旅客1.8亿人次，同比增长23.5%，首次超过普速旅客列车。

　　国企改革专家祝波善表示，从技术上来看，其实高铁在建造之时，铁路沿线的通讯信号系统就十分先进，承载无线网络、在高铁上运营WiFi没有任何难度，而且铁总也不需要再支付过多的设备改造投资费用，成本不算很高。同时，高铁客流量不断增长，又催生了WiFi需求蓝海，如果好好运营，前景很可观。

　　■ 延展

　　铁总混改再迈一大步

　　今年1月召开的铁总工作会议上，铁总总经理陆东福就曾表示，今年将研究各专业优势公司和科技型企业实施混改方案，引入社会优质资源，推进WiFi运营公司股权转让，构建市场化运行机制，促进铁路资本与社会资本融合发展。

　　祝波善告诉新京报记者，铁总一直期望在混改方面有所动作，但是铁路运营是铁总的主营业务，改革操作较为复杂，本次专营WiFi的公司新组建不久，且并非铁总的主业，是整个铁总混改中最容易推进的部分之一。在祝波善看来，未来铁总可以考虑通过广告等多种收入来增加营收。

　　孙章介绍说，去年7月17日，铁总在27个主要高铁客运站推出动车组列车互联网订餐服务，这也标志着国家铁路首次将餐饮服务大门向社会开放，其实这时候，铁总的混改就已经向互联网迈出了步伐。

　　“30亿元不是个小数字，铁总这次的混改步子可以说是迈得比较大了，”中国企业研究院首席研究员李锦告诉新京报记者，目前业界都十分期待铁总再继续加大混改的力度。

　　不过李锦也表示，虽然铁总积极引进社会资本，但是目前仍然面临难以吸引民间资本、企业定位未理顺等关卡，阿里巴巴、腾讯参与铁总混改也并非易事。祝波善也表示，如果未来铁总可以厘清思路，让入股的社会资本拥有更多话语权，就能够吸引更多资本进入，也有助于铁总进一步改善经营情况。 （林子）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有