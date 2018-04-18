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老人手机被订购游戏连遭扣费 律师：用户多方维权

老人手机被订购游戏连遭扣费 律师：用户多方维权
2018年04月18日 00:42 新浪综合
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　　来源：北京晨报

　　中国移动否认系统后台有问题 拒绝二次退款

　　张老先生作为中国移动的用户，突然莫名收到4条业务订购成功短信，之后话费被扣去95元。没任何操作就被扣钱，让老先生很不解。虽家人事后联系客服将这些业务取消并退款，但第二天又收到两条订购某业务的短信并被扣去40元。家属再次联系客服却被告知退费只能操作一次。中国移动客服向北京晨报记者表示，张老先生的通信服务无异常，订购业务与后台无关，如果不是机主本人操作，可能是手机病毒。但张老先生的家属否认这一说法。记者调查发现，有多名用户发出类似吐槽，有些来自咪咕游戏平台的扣费短信甚至发生在半夜手机无人操作时。

　　莫名增值业务 被扣资费95元

　　张老先生今年78岁，虽然有手机，但平时不常用，也就是接打子女们的电话，偶尔上微信与老朋友联系。4月9日晚上7点多，“中国移动”发来短信称，张老先生已经成功订购“咪咕中南悦听会”业务，每月15元。不一会儿，又一条短信称他点播了中移互联网公司提供的“梦想三国之永恒之神钻石大礼包”业务，支付话费20元。此后，从当晚到次日，张老先生又“被订购”了另外几款游戏业务，总共被扣费95元。

　　张老先生对手机业务不熟，以为是女婿办手机卡时预定的业务，于是告诉其别乱花钱。可女婿李先生接过短信一看就生气了，“扣资费都是中国移动咪咕游戏的增值业务，我根本没办过，刚充值100元，差点就被扣完了。”

　　再次被订购 申请退款被拒绝

　　4月12日，李先生拨打了中国移动客服，反映了情况并追问业务办理的原因，“他们和我说，可能是老人无意中点了什么网页。但实际上根本不可能，因为我们之前反复提醒过老人别乱点链接，再说他毕竟岁数大了，根本不会像年轻人那样每天拿着手机玩。”由于客服很快帮助退了款，李先生的气也就消了。

　　但让李先生没想到的是，退款的第二天，老人在没操作手机的情况下又“被办理”了“咪咕汽车超人悦读会”和“超级熊跳跃复活道具”业务，一下子被扣款40元。这一次，中国移动客服人员告诉李先生，退款申请只能有一次，所以4月13日的扣款不能退还。

　　情况非个案 深夜时段被扣费

　　北京晨报记者调查发现，张老先生遇到的游戏扣费问题不是个案。

　　今年2月，市民周女士晒出账单，手机上连续收到7条扣费短信，所涉业务与张老先生相似，都是来自中国移动咪咕游戏平台，其中有两条扣费短信发送时间在凌晨两点40分。周女士说，她在那个时间段根本就没有动过手机，不存在“误点”的可能。

　　另有网友表示，“我都被扣款4个月了，是看账单时才知道花钱买了虚拟游戏设备，幸亏是一次性的，这要月月扣款就太可怕了。”吃过亏的用户建议说，“以后要时不时查查账单，说不定什么时候钱就被莫名其妙‘吞’了。”在贴吧里，甚至有网友专门撰文回答“被咪咕强行扣费怎么办”。

　　自称系统无误 只能退款一次

　　记者昨天就张老先生移动业务出现的问题致电客服，对方称系统无误，“如果不是机主本人操作，那可能是手机中病毒了。”但李先生否认了这个说法，“我也算半个手机通，岳父手机里面的防护软件都是我装的，而且收到扣费短信后我第一时间就查看了，根本没有病毒。”

　　客服向北京晨报记者证实，因用户已经申请过一次退款，不能再申请第二次。对方答应李先生会向上级申请调查，但截至发稿时为止，对方并未给出任何回应。

　　■律师建议

　　用户多方维权 推动正常经营

　　北京市京师律师事务所钟兰安律师向记者表示，上述情况在生活中确实经常会遇到。他建议，如果确实是无操作的情况下被扣资费，用户不要因为损失金额小而放弃和运营商申诉。应第一时间要求其退款，如有损失一并要求赔偿。如果通讯企业不能给用户合理的解决方案，用户可以申请由消费者协会介入调解。如果企业的相关业务争议涉及人数众多，波及范围广，消协还可以提起公益诉讼。如果认为侵害用户利益，用户也可自行向法院提起诉讼

　　钟律师表示，不论找运营商还是找消协，解决问题的可能只是某些部门。一旦问题涉及诉讼就会引起公司高层重视，不仅对个案的解决有帮助，也能提高他们对各个平台的规范要求。

　　此外，钟律师还建议，用户还可以向工信部门举报，“希望电信企业履行企业社会责任，尊重消费者权益，做守法经营的模范。”

　　北京晨报热线新闻

　　记者 张静姝

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