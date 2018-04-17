第四季度苹果占全球手机利润86% iPhone X独占35%

iPhone X资料图

新浪科技讯 北京时间4月17日晚间消息，调研公司Counterpoint今日发布报告称，去年第四季度，苹果公司(以下简称“苹果”)的智能手机利润占到了全球智能手机市场整体利润的86%。

Counterpoint数据显示，去年第四季度，全球手机市场的整体利润同比下滑了1%，但苹果iPhone X一款手机就占到了整个行业利润的35%，从而推动苹果的智能手机利润同比增长1%。

报告称，虽然iPhone X的销量并没有之前预期的那么高，但苹果仍是最盈利的智能手机品牌，占到了第四季度整体智能手机利润的86%。

Counterpoint调研分析师卡恩·楚汉(Karn Chauhan)在一份声明中称：“去年第四季度，虽然iPhone X只开售两个月，但这一款产品就占到了整个行业营收的21%，整个行业利润的35%。”

当前，全球智能手机市场已趋于饱和，手机的更换周期正在延长。因此，主要智能手机厂商都面临着利润压力。

Counterpoint在报告中称，去年第四季度中国智能手机厂商的整体利润突破13亿美元，这主要得益于中端和高端手机比例的提高。第四季度，中国智能手机厂商旗舰产品的平均销售价格同比出现了增长。

Counterpoint还称，当前，华为、OPPO和vivo等一线中国智能手机厂商都试图通过自家的制造和创新能力来提高产品的价格。在中国手机厂商中，华为去年第四季度利润同比增长了59%。

报告称：“对于中国智能手机厂商，随着旗舰产品比例的提高，未来几个季度其利润份额也将继续提高。”

Counterpoint数据显示，iPhone X去年第四季度赢得的利润，相当于600多家Android手机厂商利润的5倍多。(李明)