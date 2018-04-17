彭博社：美国政府封杀中兴只会令中国科技发展更快

新浪科技讯 北京时间4月17日晚间消息，彭博社今日发表文章称，美国政府封杀中兴只会让中国政府投入更多资源发展科技，从而进一步降低对美国公司的依赖，最终将成为美国最强劲的竞争对手。

美国商务部周一宣布，由于中兴违反与美国政府去年达成的和解协议，将对该公司执行为期7年的出口禁令。这意味着在未来7年，美国企业将不能向中兴提供其产品。

由于担心中国科技发展速度太快，美国政府之前已经禁止美国的移动运营商销售华为的智能手机产品。基于当前的形势，当今世界上最大的两个经济体中国和美国很可能发动一场全面的贸易战。

当前，中兴正在帮助中国政府打造5G服务。在许多方面，如创新和创造力，中国大型科技公司已不再像之前那样跟在美国公司之后。当然，在芯片等领域，美国仍处于领先地位。但中国正投入数十亿美元的资金来赶超美国，华为、中兴、小米和其他一些科技公司都在研发自己的芯片技术。

当前，美国生产的零部件占中兴生产成本的10%至15%，这其中就包括智能手机处理器。本来，在未来5年至10年的时间内，中兴还要继续依赖高通处理器。

但如今，在美国政府的贸易保护主义倾向已十分明显之际，可以肯定的是：中国政府会竭尽所能来武装自己，对抗美国。其中，最可能的反应是：缩小与美国之间的科技差距。在芯片和其他技术领域，中国政府会投入更多资金和资源。

这一次，美国政府封杀中兴，可能只会加速中国降低对美国科技公司的依赖，并成为美国最强劲的竞争对手。最终，只会让华为、中兴和其他中国科技公司受益。

如今，美国政府正在做的就是：切断中国公司从美国获取技术，而这只会激励中国独立自主，自力更生。（李明）