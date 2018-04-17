魅族被开除总监：杨柘滥用权力 指定供应商偷税漏税

相关新闻：公开炮轰副总裁无能的魅族总监被开除了

新浪科技讯 4月17日下午消息，针对因吐槽魅族高级副总裁杨柘而被开除一事，魅族前文创部总监张佳（微博名：盖文张） 发布声明称，不接受公司邮件中对自己的评价，并会采取法律手段维护自己的权益。他还称杨柘不仅是能力和态度问题，还存在滥用权力，使用指定供应商并存在偷税漏税的问题。

张佳此前在微博公开炮轰杨柘，认为他没有能力把魅族带出困境，虽然不久就删博并道歉，但魅族今日发布内部邮件称，张佳此举对公司声誉造成了严重影响，决定给予张佳开除处分，解除与张佳的劳动合同关系并将依法追究其法律责任。

张佳刚刚也在微博发布声明称，自己没有使用辱骂性字语言，没有散布谣言，不接受公司邮件中对自己的评价，并会采取法律手段维护自己的权益。

魅族营销中心项目立项表

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他还称，杨柘不仅是能力和态度问题，还存在滥用权力，使用指定供应商并存在偷税漏税的问题。“图文视频制作费用虚高，采用对新品传播效果非常有限的推广方式，只会导致：钱被浪费，效果有限，肥了他们口袋而损害了公司。”（张俊）

以下为张佳声明全文：

诸位，我是张佳，说明一下，我所有的言论都是针对羊驼及其团队，与公司无关。

查阅我的微博，可以看到，我没有使用辱骂性字语言，没有散布谣言，对于公司邮件中的评价我不接受，并会采取法律手段维护自己的权益。

我确实不认同羊驼及其团队，也笃定的认为，他无法带领我们走出困境，也不能将魅族品牌推向所谓的中高端定位。

一个高管，若只是能力和态度方面有问题，对组织的伤害还算有限，但在权力和费用方面出了问题，恐怕就不是那么简单了。

是，也许大家都不在意，毕竟这个钱也不从你们口袋里出，但滥用权力、使用其指定供应商（存在偷税漏税问题），图文视频制作费用虚高，采用对新品传播效果非常有限的推广方式，只会导致：钱被浪费，效果有限，肥了他们口袋而损害了公司。

最要命的是，还有谁会愿意为了省成本去自己干，谁会认真的对比供应商，谁能保证自己不动点小心思？

劣币驱逐良币。

我可以离开，但公道可能必须由我自去努力去维持的。

有无数人劝过我，你才 34 岁，人家 50 多了，你还年轻，还有大把的时间和空间……我想，也许我迟早也会变成一个所谓的‘务实’的中年男人，但是，我可不可以把这个时间点尽力的往后推一推。

还记得那部瑞典电影吗？《En man som heter Ove》

我留在豆瓣的短评是：耿直 boy 不会变老，他们只会傲娇地死去。而且临终前还要规定葬礼和出席嘉宾——不认同老子的不要来！

也许我会改变，也许我不会，管它呢，至少，此刻，我要告诉世界，我不相信。

请查阅下面两张立项表（内部公开），关注 15 的营销费用使用，并评估这些工作对于新品传播的价值，捍卫公司的利益那也就是捍卫你自己的利益。

江湖不远，有缘再见。

张佳

2018 年 4 月 17 日