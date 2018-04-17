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路透社：中兴遭美国政府封杀 高通很受伤

路透社：中兴遭美国政府封杀 高通很受伤
2018年04月17日 17:51 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月17日晚间消息，路透社今日发表文章称，美国商务部禁止美国企业在未来7年内向中兴公司出售零部件产品，此举让美国企业高通公司很受伤。

　　美国商务部周一发布声明称，由于中兴违反与美国政府去年达成的和解协议，将对该公司执行为期7年的出口禁令。这意味着在未来7年，美国企业将不能向中兴提供产品。

　　作为一家美国企业，高通的业务将严重受到该禁令的影响，因为中兴很大一部分智能手机采用高通的芯片产品。调研公司IHS Markit数据显示，去年中兴的智能手机出货量为4640万部。

　　另一家调研公司Counterpoint Research调研主管尼尔·沙哈（Neil Shah）称：“每年，中兴在全球售出约4500万部智能手机，其中近一半使用高通芯片。按照每块芯片平均25美元的价格，那就是约5亿美元的营收。”

　　而科技咨询服务公司Canalys甚至认为，65%的中兴手机都采用高通芯片。

　　另外，对于高通而言，此次的业务损失可能还只是个开始。由于中美两国当前的贸易关系紧张，将来高通还可能成为两国贸易战的重要目标。

　　报道称，中兴问题将给高通带来三方面的威胁：首先是损失一个重要大客户；其次是将赋予竞争对手机会，为中兴供应芯片；另外，由于中国政府将反击美国，高通将是重要目标。

　　中国商务部今日已经表示，将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

　　事实上，中国两国紧张的贸易关系已经让高通尝到了苦头。路透社昨日援引知情人士的消息称，随着中美贸易摩擦的升级，中国正在放缓对高通收购恩智浦半导体交易的审核。

　　但由于之前的申请期限已经到期，高通不得不撤回之前的申请，并计划重新向中国商务部提交申请。知情人士称，审核的推迟可能导致高通不得不放弃440亿美元收购恩智浦半导体交易。而外界又普遍认为，这笔交易对高通的未来至关重要。

　　Counterpoint Research调研主管沙哈称，不能使用高通的芯片后，中兴可以购买三星、台积电或展讯通信的芯片产品。华为今日重申，不会向外部公司销售其麒麟处理器。（李明）

高通中兴路透社
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