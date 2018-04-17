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美国“封杀”中兴背后：华盛顿凭什么乱挥大棒？

美国“封杀”中兴背后：华盛顿凭什么乱挥大棒？
2018年04月17日 17:49 新华社
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　　原标题：美国“封杀”中兴背后：华盛顿凭什么乱挥大棒？

　　美国商务部16日发布声明说，由于中兴通讯公司违反与美国政府去年达成的和解协议，将对该公司执行为期7年的出口禁令。这意味着7年内美国企业不能向中兴提供产品。

　　中国商务部新闻发言人随后表示：

　　中方一贯要求中国企业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营。

　　中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。

　　希望美方依法依规，妥善处理，并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。

　　商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

　　“封杀”中兴的来龙去脉

　　这件事的起源是在2016年。当年3月，美国政府以中兴通讯及其三家关联公司违反美相关出口禁令为由，将中兴列入出口限制名单，限制美国供应商向中兴出口包括芯片在内的美国产品。

美国财政部美国财政部

　　在2017年3月，中兴通讯与美国财政部、商务部和司法部达成和解协议，中兴通讯同意支付约8.9亿美元罚金。同时，美国商务部针对中兴的3亿美元罚金和为期7年的出口禁令被暂缓执行。 

　　这一和解协议达成后，中兴被从美国出口限制名单中移除，中兴与美国供应商的业务恢复正常。 

　　但16日美国商务部在声明中宣称，在2016年和解协议谈判期间，以及2017年暂缓执行期间，中兴违反了相关和解协议内容。 

　　美国乱挥经济制裁大棒

　　美国政府经常通过财政部、商务部等部门对外国实体、个人开展禁止出口等经济制裁，俄罗斯、朝鲜、伊朗等国蒙受了巨大的压力。这些制裁有多厉害？美国为何要用这种手段呢？

　　首先，不得不提俄罗斯。近期，美国明显加大了对俄罗斯的制裁力度：

　　3月15号，美国以俄罗斯“网络攻击”为由，制裁俄罗斯19名个人和5个实体。

　　4月6号，美国又追加制裁，精准打击俄罗斯的商业巨头。

　　这一轮制裁一出，再加上叙利亚局势紧张，俄罗斯的股市、汇市都出现较大波动，两大股指大幅下挫，卢布对美元、欧元都创下2016年以来最低。受制裁影响的企业，股价更是大幅下跌。

　　有统计显示，俄罗斯最富人群的身家共计缩水了160亿美元。

　　没错，经济制裁的手段很早就有。但华盛顿为何近些年频繁挥舞这个大棒呢？

　　还是和全球经济一体化进程有关。经济制裁对融入了全球供应链的国家杀伤力更大。而美国要威胁的，恰恰是这一类国家。这就叫“精确打击”。

　　以俄罗斯为例，俄央行行长、副总理近期都承认，俄罗斯多数大型企业是出口导向型的，美国制裁真是让这些企业很受伤。

　　店大欺客损人害己

　　当然，经济制裁影响的不止是受制裁国家，美国经济本身也会承受负面冲击。受制裁的国家会反制；受制裁的外国企业不能和美国企业继续正常的商业往来，也会影响美国的贸易、投资、合作和就业。

　　以中兴为例，作为全球主要综合通信解决方案提供商之一，中兴通讯与众多美国供应商保持着良好的合作关系，为全美近13万个高科技就业岗位提供支持。

　　专家指出，由于中兴通讯与不少美国企业合作密切，美国政府对中兴的出口管制措施将使高通英特尔等这些中兴在美国的供应商也蒙受损失。

　　有资金，有技术，有优势，就可以向全球化链条上的其他利益攸关方挥舞大棒了吗？美国凭什么这么做？还不是因为自己在全球供应链中头把交椅的江湖地位吗？

　　这就叫店大欺客。

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