原标题：美国“封杀”中兴背后：华盛顿凭什么乱挥大棒？

美国商务部16日发布声明说，由于中兴通讯公司违反与美国政府去年达成的和解协议，将对该公司执行为期7年的出口禁令。这意味着7年内美国企业不能向中兴提供产品。

中国商务部新闻发言人随后表示：

中方一贯要求中国企业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营。

中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。

希望美方依法依规，妥善处理，并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。

商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

“封杀”中兴的来龙去脉

这件事的起源是在2016年。当年3月，美国政府以中兴通讯及其三家关联公司违反美相关出口禁令为由，将中兴列入出口限制名单，限制美国供应商向中兴出口包括芯片在内的美国产品。

美国财政部

在2017年3月，中兴通讯与美国财政部、商务部和司法部达成和解协议，中兴通讯同意支付约8.9亿美元罚金。同时，美国商务部针对中兴的3亿美元罚金和为期7年的出口禁令被暂缓执行。

这一和解协议达成后，中兴被从美国出口限制名单中移除，中兴与美国供应商的业务恢复正常。

但16日美国商务部在声明中宣称，在2016年和解协议谈判期间，以及2017年暂缓执行期间，中兴违反了相关和解协议内容。

美国乱挥经济制裁大棒

美国政府经常通过财政部、商务部等部门对外国实体、个人开展禁止出口等经济制裁，俄罗斯、朝鲜、伊朗等国蒙受了巨大的压力。这些制裁有多厉害？美国为何要用这种手段呢？

首先，不得不提俄罗斯。近期，美国明显加大了对俄罗斯的制裁力度：

3月15号，美国以俄罗斯“网络攻击”为由，制裁俄罗斯19名个人和5个实体。

4月6号，美国又追加制裁，精准打击俄罗斯的商业巨头。

这一轮制裁一出，再加上叙利亚局势紧张，俄罗斯的股市、汇市都出现较大波动，两大股指大幅下挫，卢布对美元、欧元都创下2016年以来最低。受制裁影响的企业，股价更是大幅下跌。

有统计显示，俄罗斯最富人群的身家共计缩水了160亿美元。

没错，经济制裁的手段很早就有。但华盛顿为何近些年频繁挥舞这个大棒呢？

还是和全球经济一体化进程有关。经济制裁对融入了全球供应链的国家杀伤力更大。而美国要威胁的，恰恰是这一类国家。这就叫“精确打击”。

以俄罗斯为例，俄央行行长、副总理近期都承认，俄罗斯多数大型企业是出口导向型的，美国制裁真是让这些企业很受伤。

店大欺客损人害己

当然，经济制裁影响的不止是受制裁国家，美国经济本身也会承受负面冲击。受制裁的国家会反制；受制裁的外国企业不能和美国企业继续正常的商业往来，也会影响美国的贸易、投资、合作和就业。

以中兴为例，作为全球主要综合通信解决方案提供商之一，中兴通讯与众多美国供应商保持着良好的合作关系，为全美近13万个高科技就业岗位提供支持。

专家指出，由于中兴通讯与不少美国企业合作密切，美国政府对中兴的出口管制措施将使高通、英特尔等这些中兴在美国的供应商也蒙受损失。

有资金，有技术，有优势，就可以向全球化链条上的其他利益攸关方挥舞大棒了吗？美国凭什么这么做？还不是因为自己在全球供应链中头把交椅的江湖地位吗？

这就叫店大欺客。