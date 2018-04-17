华为回应上周解除五名美国雇员职务：正常业务调整

相关新闻：《纽约时报》：华为已解雇美国政府首席联络官

澎湃新闻记者 周玲

美国重新激活对中兴通讯的禁运令之际，另一家中国电信设备制造商华为上周在美国做出了裁员决定。

据纽约时报报道，华为上周已经解除包括驻美首席联络官William Plummer在内的5名美国雇员职务。华为回应纽约时报称，任何裁员行为，都是为了更好地调整公司资源，以支持公司的“商业战略和目标”。

4月17日，华为总部方面回应澎湃新闻记者称，美国裁员是“正常业务调整”。

4月17日上午，在华为全球分析师大会上，华为轮值董事长徐直军被问及中美之间的贸易战时称：中美之间发生很多故事 ，一个小时都没法讨论。“作为华为来讲，我们聚焦在把自己的事情做好，不管遇到什么困难，聚焦把自己的事情做好，才能更好的生存和发展。”

徐直军称，历年华为分析师大会大家都关注华为美国市场，他每次说得很清楚，华为也在不同场合表达了自己的态度和定位。

“中美关系不是我在这里说得清楚的，或者可以推动解决的。”徐直军称，有些事情不是以华为的意志为转移的，既然没法左右，还不如不去理它，这样华为有更多精力和时间来服务好跟华为合作的客户；有更多时间和精力去打造更好的产品，去满足客户的需求，“有些事情放下了反而很轻松。”

由于美国政治因素，华为的电信设备无法进入美国市场。今年1月份，华为试图在美国扩大智能手机销售渠道，但最终也未获成功。

现在外界担心，美国此番发动的贸易战剑指中国高科技行业。

《华尔街日报》4月16日报道称，美国正在评估如何就北京限制美国云计算及其他高科技服务供给商展开报复，《华尔街日报》称，这将开启其对华贸易战的“一片新战场”。

《华尔街日报》援引接近美国官方智库人士的说法称，美国贸易代表办公室正在考虑是否就北京方面不公平地限制美国在高科技服务领域的贸易行为发起新的贸易申诉，且很可能在美国1974年贸易法第301条款的框架下进行。