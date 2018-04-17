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华为徐文伟：2025年智能终端将达400亿 86%企业用AI

华为徐文伟：2025年智能终端将达400亿 86%企业用AI
2018年04月17日 14:56 新浪科技
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华为董事、战略Marketing总裁徐文伟华为董事、战略Marketing总裁徐文伟

　　新浪科技讯 4月17日午间消息，华为分析师大会于4月17日-18日在深圳举行。华为董事、战略Marketing总裁徐文伟首次发布全球产业展望GIV 2025。根据GIV预测，到2025年全球联接总数达到1000亿，视频流量占比达89%，86%的企业将采用AI，并创造23万亿美元的数字经济。

　　徐文伟表示，人类工业社会的每一轮发展都伴随着大致50-60年的一个产业周期，前30年为基础技术的发明阶段，后30年是技术加速应用阶段。而随着人工智能等技术的通用普及，目前的我们在信息产业周期的后30年，站到了智能世界的新路口。

　　在新的形势下，徐文伟在分析师大会上首次发布了全球产业展望GIV 2025（Global Industry Vision）。他表示，这是华为对智能世界中ICT产业角色和机遇的探索和思考。华为推出GIV，主要是为整个社会勾勒出智能世界的创新方向；为行业提示智能世界的发展路径；为多元化的ICT产业生态搭建迈入智能世界的基础桥梁。

　　徐文伟表示， 迈入数字世界的第一步，是万物感知和万物互联的升级，从车辆到无人机，从机器人到猪牛羊，从城市监控设施到电网，一切都将被带入万物智能的世界。

　　在个人与家庭领域，预计2025年个人智能终端数将达400亿，平均每人将拥有5个智能终端，20%的人将拥有10个以上的智能终端；

　　全球联接总数达到1000亿，这意味着全球的40亿头牲畜、2000万个集装箱、3亿个LED路灯、18亿只水表等都将被打上“数字标签”，形成工业物联网、车联网等新兴产业；

　　2025年，全球企业对AI的采用率将达86%，企业数据利用率将增至80%左右。华为目前也正在为网络站点开发预防性维护系统。有了运行数据和人工智能，可以对高达50%的网络故障进行预测，从而将客户网络故障率降低20%；

　　到2025年，联入5G网络的车辆将超过6千万，100%新车都将连接网络，实现“交通+智能”。车联网市场空间将达1450亿美元。

　　徐文伟最后表示，ICT带来的长期回报将是非ICT投资回报的6.7倍，将创造23万亿美元数字经济。而由“+智能”所带来的价值，将普惠到制造、服务、交通等各行各业。（张俊）

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