因被禁止向中兴销售产品 美国光学设备股集体暴跌

新浪科技讯 北京时间4月17日早间消息，由于美国商务部禁止本国企业向中国电信设备制造商中兴公司销售零部件，本周一，美国光学设备制造商的股价集体跳水暴跌。

在当天的证券市场上，Acacia Communications的股价狂跌36%至25.63美元，市值蒸发超过三分之一，Oclaro股价暴跌15.2%至7.99美元，Inphi下跌6%至30.795美元，lumentum控股下跌9.1%至58.48美元，Finisar下跌超过4%至15.62美元，NeoPhotonics公司下降4%至6.52美元。

根据瑞杰金融集团 （Raymond James）的一份报告，Acacia公司30%的产品卖给中兴，中兴占Oclaro公司销售份额的14%。Lumentum、Finisar和NeoPhotonics公司分别有2-3%的销售来自中兴。不过，投资银行和财富管理公司威廉·布莱尔（William Blair）的报告显示，中兴公司在lumentum的销售占比为5%-10%，在2017年Oclaro公司的收入中，中兴的贡献率为17.5%。

“或许在七年禁令背后还有其它或更大的原因，但新的行动乍看起来似乎过于苛刻，同样使看好中国强劲增长的美国零部件公司受到伤害，”威廉·布莱尔公司分析师迪米特里·奈蒂斯（Dmitry Netis）在报告中写道。“新制裁可能迫使中国公司在缴纳之前的罚款和变更管理层之后完全履行承诺。”

同时，根据瑞银报告，美国光学设备制造商NeoPhotonics、Oclaro、Acacia、Lumentumand Finisar的光学元件主要销往中国，中兴禁令将对上述公司的销售造成冲击。

Lumentum、Oclaro，Finisar和其它光学元件制造商在中国电信的相关订单已经放缓。分析师预计，受到光纤网络、5G无线和为云计算服务而设计的数据中心的推动，这些公司的效益将在2018年出现反弹。

美国商务部2016年就开始对中兴公司对伊朗销售产品一事展开调查。去年三月，中兴通讯承认违法向伊朗出口美国商品和技术，最终美国商务部向这家中国设备制造商开出8.9亿美元的罚单，并同意采取其它措施，但尚未执行。近期该机构认定中兴违反了2017年和解协议，禁止美国公司向其销售电子技术或通讯元件，为期长达7年之久。

伴随特朗普政府威胁对中国进口商品征收关税，中美之间的贸易紧张局势一直在升级。(斯眉)