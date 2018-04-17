美国出口禁令将带来糟糕影响：投行下调中兴通讯评级

新浪科技讯 北京时间4月17日上午消息，投行杰富瑞（Jefferies）把中兴通讯评级下调至落后大盘，因为在美国商务部禁止该公司向美国企业购买敏感技术后，公司订单或面临损失。

同时英国网络监管机构警告来自中兴通讯的安全风险。（详情点击此处）

目前中兴已在香港市场停牌。中兴通讯收到美国出口权限禁止令后，光学供应商股价下挫。

杰富瑞分析师Edison Lee认为，由于缺乏美国零部件将导致公司错过发货以及失去订单，将该公司2018/2019年度收入预测分别下调13.5％和7.6％。未能规范涉及伊朗出口禁令的员工的行为看起来可能是一个小错误，但它发生在最糟糕的时间。

分析师认为，禁令也可能会挫伤外国客户对公司的信心；公司可能面临更多处罚和审查。

中金公司分析师Huang Leping认为，如果在一两个月内无法达成和解交易，禁令将影响中兴通信设备和手机业务的生产及销售。潜在的生产中断将对全球和中国电信企业的5G发展产生负面影响。这一意外事件是美中贸易紧张局势的一部分，可能需要通过外交渠道解决。

野村分析师Joel Ying表示，截至2017财年，美国产零部件估计占中兴通讯原材料总成本的10％-15％。而由于在短期内难以找到替代零部件供应，如果禁令在整个七年内实施，该公司的供应链可能会中断。