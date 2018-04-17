美国政府向通信企业投弹 禁止中兴通讯买美企元器件

李娜

“中美经济互相依存，贸易战几乎不可能实际发生。”一周前，中兴通讯的一名内部员工在朋友圈分享了这句话，但让他没有想到的是，一周后，中兴却成为了受中美贸易战波及的第一家电信设备厂商。

4月16日晚间，据外媒报道，因违反美国政府的制裁禁令，美国商务部已禁止美国企业向中兴公司出售零部件产品，期限为7年。此外，美国商务部工业和安全局还对中兴通讯处以3亿美元罚款。这部分罚款可暂缓支付，主要视中兴在未来7年执行协议的情况而定。

在2016年3月，美国商务部也曾对中兴通讯施行出口限制，禁止美国元器件供应商向中兴通讯出口元器件、软件、设备等技术产品，原因是涉嫌违反美国对伊朗的出口管制政策，而后三名中兴高层成员因禁运事件担责下台，同时支付美国政府8.92亿美元罚金。

“此次事件已超越商业规则，事态的发展并不是公司能够左右的。”一不愿透露姓名的中兴员工对第一财经记者表示，目前内部也在了解情况，大家也是看网上的新闻得知消息。而截止发稿前，中兴官方并未对此事做出最新回应。

有行业人士指出，通信设备企业涉及的元器件众多，一台基站有1颗芯片被禁运，整台基站就无法交付，而目前基站上的电路板除了几颗数字基带芯片是自产的，通信链路上RF，PLL，ADC/DAC乃至外围测量电源电压的芯片都找不到国产供应商的身影。虽然整机厂通过自产基带芯片掌握核心算法，但是，却无法解决被国外芯片供应商“卡脖子”的问题。

此外，在手机芯片以及5G研发上，中兴通讯也与美国企业高通、英特尔等有深入的合作，如果禁售令生效，无疑对美国企业也将会形成重大打击。美国光学元件生产商的股价在周一交易中普遍下跌。

向中国企业“投弹”

“整个晚上，通信圈炸锅了，都不相信是真的。”一名通信垂直媒体的主编在社交平台上表示，晚上来了一个深水炸弹，美国的禁令一旦被严格执行，将产生重大影响。

据外媒报道，美国商务部周一发表声明称，商务部已经确定，中兴通讯在2016年至2017年间曾向商务部产业安全局做出虚假陈述，涉及“该公司当时声称其正在采取的、以及已经采取的、针对高级雇员的纪律处分。”

美国商务部称，中兴通讯未如实披露它曾向有过违法行为的雇员支付全额奖金，且未曾向它们发出谴责函。中兴通讯承诺解雇4名高级雇员，并通过减少奖金或处罚等方式处罚35名员工。但中兴通讯在今年3月承认，该公司只解雇了4名高级雇员，未处罚或减少35名员工的奖金。

“中兴通讯误导了商务部。中兴通讯没有谴责（涉事）员工和高管，反而给予奖励。这种令人震惊的行为不容忽视，”美国商务部长威尔伯·罗斯在声明中说。

中兴官方并未对该消息做出回应，但17日凌晨0：30，中兴的一名官方发言人向记者发来一个“悲伤”的表情符号，但依然没有对事件作出任何回应。

“这个事情不好评论，太突然了，知道这个消息前，我还在向朋友推荐公司的股票，经过这几年的战略调整，公司的变化很大。”中兴另外一位不愿透露姓名的内部员工对记者表示，未来一周对公司都是绝对考验。

中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商，成立于1985年，是在香港和深圳两地上市的大型通讯设备公司，通过为全球160多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案，并在5G研发上处于领先水平。据记者了解，半个月前，中兴通讯还联合中国移动在广州成功拨通了国内首个基于 5G 标准的电话，此次试验也被评价为中国在5G 外场测试方面迈出了重要一步。

但如果把美国官方禁令中的元器件定位为芯片等产品，无疑将会对中兴造成重大打击。

非官方统计，中兴通讯约20%至30%的元器件由总部在美国的厂商供应，招商证券电子行业分析师分析，中兴通讯需要的高速ADC/DAC、调制器、高性能锁相环、中频VGA等产品，目前暂时没有国产芯片厂商可提供替代品。

而此前因“伊朗问题”产生的罚款让中兴元气大伤，在经历了高层管理人员变动后，从严格意义上看，5G红利未到前，中兴依然处于休整期。

但对于美国企业，切断和中兴的“联系”也并非什么好事。

记者了解到，目前与中兴合作的美国企业众多，包括微软、英特尔、IBM等知名企业。中兴曾经宣布在2012至2015年向美国的高通和博通采购至少50亿美元芯片，而最近几年来，中兴通讯已经在美国芯片和美国设备上投入140亿美元，并为美国市场直接和间接地创造了20000个就业岗位。并且，在美国当地业务中，中兴手机的业务份额挤进了前五。

在5G的研发上，高通和英特尔都是中兴的重要合作伙伴。2月27日，在巴塞罗那世界移动通信大会上，中兴宣布了与英特尔合作，正式发布了面向5G的下一代IT基带产品 （IT BBU），同时联手高通等合作开展基于5G NR规范的互操作性测试和 OTA外场试验。

可以预见，如果禁令一直生效，将对中美两国公司都会产生一定的影响。

中美科技冷战启幕

随着贸易战的升级，中美科技企业之间的关系变得极为微妙。

英特尔相关负责人不久前对美国政府针对关税问题发起的贸易战作出回应，对方对第一财经记者表示，“我们还不清楚哪些产品会受到影响，但我们认为，通常情况下，关税对于拥有全球供应链的美国公司是个难题。我们希望美国政府提供意见征询期。当我们有更多信息时，将评估潜在影响。”

而在《华尔街日报》引述的一封联名信中，谷歌、苹果、沃尔玛等企业联合上书特朗普，称实施严厉的关税政策将引来报复，重创美国出口业，从而对美国经济产生负面影响。

事实上，自特朗普上台以来，对于外来投资的审查已呈现趋严的态势，具体表现为被美国外资投资委员会（CFIUS）叫停的外来投资日益增多，，触发审查的敏感领域也由最关键的基础设施和出口限制技术扩展到了涉及广泛个人、商业数据的领域。据彭博社统计，自特朗普政府上台以来，被CFIUS阻拦或因相关原因遭到终止的外资并购交易有10宗，中国占了8宗，其中2宗为半导体行业标的。

CFIUS即美国外资投资委员会，是美国财政部、国防部等多个部门的跨部门间组织，审查对象是对美国公司构成外国控制权的外资并购交易，调查其是否会带来潜在的国家安全风险。

值得注意的是，上述10宗被阻交易中，仅有2宗的并购方不是中资，而这2宗之一的博通并购高通案，虽然并购方来自新加坡，但被阻止的原因也与中国有关。CFIUS以国家安全风险为由阻拦了该并购交易，CFIUS在3月6日写给高通的一份信件中解释称，主要原因在于担心该并购会削弱高通的竞争力，使得华为等中国公司在5G标准制定上的影响力扩大。

正是在这种压力下，一些美国企业已经开始出于政府压力选择放弃与中国企业的合作。

美国最大的消费电子零售商百思买日前切断与中国华为公司的联系。这对于寻求扩张在美市场份额的华为来说，无疑是一个打击，过去几年，一直努力进入美国市场的华为与亚马逊和新蛋（New Egg）等零售商建立了合作关系，而百思买是其最大的合作伙伴之一。

华为轮值董事长胡厚崑在接受第一财经记者采访时表示，“华为是一个商业公司，想在世界上任何一个地方做生意赚钱。但是现在有各种各样的原因导致我们无法去那里做生意、去赚钱，我们也很无奈。”

全球市场研究机构TrendForce集邦咨询分析师认为，从宏观角度看，中美贸易战背后体现的是美国对中国科技产业快速崛起的担心，尤其是对中国集成电路产业崛起的担心。虽然现阶段中美集成电路产业仍有很大差距，但中国发展集成电路产业的国家意志坚定不移，大量的政策及政府资金等多种优势资源的长期持续性投入，正在逐步加速中国集成电路产业快速推进，奋力实现国产替代进口。

“试想如果有一天，中国集成电路产品不再依赖美国或者实现自主可控，这对美国科技产业的影响是巨大的。此前的钢铁产业就是很好的例子，不同的是这次是高科技产业的核心代表IC产业。问题的关键在于政策及基金设立属国家内政范畴，外国及其他地区无权干涉，那么如何更有效的保持中美集成电路产业的差距是目前美国政府开展贸易战的一个重要初衷。”集邦咨询分析师对记者表示，当前的贸易战这只是美国对华贸易战的一个开始，以此为第一轮筹码希望在接下来的对话中获取主动。不过无论这次贸易战最终如何，中国发展集成电路产业的国家意志毋庸置疑，未来实现集成电路产业自主可控也是必须完成的目标。