英国网络安全部门：电信行业勿使用中兴设备和服务

新浪科技讯 北京时间4月17日早间消息，英国国家网络安全中心（NCSC）发出新的建议，警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。就在该建议4月15日发布当天，美国商务部也禁止美国企业从中兴采购元件。

虽然NCSC的声明并未提及美国的相关禁令，但声明中提到，中兴在违反禁令之后于去年3月收到美国的12亿美元罚单。

据《金融时报》报道，NCSC技术总监伊恩·莱维（Ian Levy）在发给网络运营商的信函中说：“在现有电信基础设施内使用中兴的设备和服务将对英国的国家安全构成风险，这无法得到有效且实际的缓解。”

NCSC在其官网发布的简短声明中补充道，该机构“有责任强调英国国家安全面临的潜在风险，并根据我们的技术能力提供建议。”

NCSC的措辞显示，他们主要瞄准了中兴的基础设施设备，而非智能手机。根据IHS Markit的统计，中兴是全球第四大电信设备供应商，市场份额不到华为的一半。华为则是英国的大型基础设施设备供应商，这似乎也令NCSC颇为头痛。

过去几个月，中兴和华为都被美国安全顾问列为潜在安全威胁。华为与AT&T和Verizon的协议显然也因此受到影响。

中兴尚未回应此消息。(樵夫)