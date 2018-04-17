瑞银：iPhone中国销量近期难回2015年峰值

新浪科技讯 北京时间4月17日凌晨消息，瑞士银行分析师史蒂文·米卢诺维奇（Steven Milunovich）称，苹果公司在中国市场上的iPhone销量近期无法回到此前触及的峰值水平。

米卢诺维奇预测，在苹果公司的当前财年中，其中国iPhone销量增幅将大致持平，原因是消费者升级换代的时间周期变长，而且来自于中国本土智能手机厂商的竞争压力正在加大。

“我们认为，中国（iPhone销量）难以回到2015年的峰值水平，原因是本土品牌已迎头赶上，且升级换代周期正在变长。”米卢诺维奇在周一发布的客户报告中写道。“虽然业内专家看到了进取型的（消费者）购买模式，但整体市场已开始减速，这是因为市场渐趋饱和及升级换代周期变长。我们的专家也同意这种观点，即升级换代周期已从2017年开始变长，在2018年里也还将继续变长。”

这位分析师称，苹果公司在中国市场上的销售量已于2015年见顶，当时iPhone的中国出货量在总出货量中所占比例为25%，相比之下目前则已降至19%。

“我们预计市场将呈现出持平走势，可能会有几个百分点的增减，具体则取决于整体市场状况和产品周期。”他在报告中写道。“来自本土竞争对手的压力将继续存在，它们已变得善于迅速复制新特性。”

尽管苹果公司在中国市场上面临着增长问题，但该分析师还是重申了其“买入”（Buy）评级和190美元的目标价。他指出，在苹果公司的当前财年，其股票的市盈率为16倍，与其他科技硬件公司的股票相比而言拥有优势。（唐风）