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小米就CDR事宜接触中信 小米不予置评

小米就CDR事宜接触中信 小米不予置评
2018年04月16日 14:22 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月16日下午消息，针对“小米就CDR事宜接触中信，计划5月IPO”的消息，小米方面表示不予置评。

　　据彭博社报道，小米就CDR事宜接触中信，计划5月IPO。此前香港经济日报报道称，小米有望成为香港首批“同股不股权”上市公司。报道称，小米已基本准备就绪，将会趁联交所下周公布上市制度咨询结果完成最后拼图，最快5月初提交申请在港上市，然后考虑以CDR在内地上市事宜。

　　针对CDR和赴港IPO事宜，小米方面均表示不予置评。

　　港媒报道还称，小米最近数月不乏上市前股东售股活动，售股价格显示公司估值介乎650亿至700亿美元。此前，曾有多个小米估值的版本出现，比如1000亿美元，甚至2000亿美元，小米方面都未进行置评。

　　在CDR事宜上，此前有媒体报道称，监管层近期已在同市场机构一起研究以CDR（中国存托凭证）制度承接BATJ等优质海外上市中概股回归国内资本市场的可能性。

　　目前，互联网公司A股上市面临着制度性的障碍，比如利润要求，以及VIE架构等等。多数中概股回归A股采取的是先从美股退市，然后回到A股市场采取排队IPO或借壳方式上市。CDR即中国存托凭证，是指在境外（包括中国香港）上市公司将部分已发行上市的股票托管在当地保管银行，由中国境内的存托银行发行、在境内A股市场上市、以人民币交易结算、供国内投资者买卖的投资凭证，从而实现股票的异地买卖。

　　曾有知情人称，证监会最高层曾与雷军面谈过，认为小米目前比较成熟，希望能回A股上市。有券商认为，小米采取港股上市＋CDR的可能性最大。

　　在经历2015年和2016年的业绩低迷之后，小米在2017年重新崛起被外界认为是很好的IPO时间点。

　　2017年年初，小米董事长兼CEO雷军定下了出货7000万台、营收超千亿的目标。小米在2017年10月就实现了此目标。

　　对于2018年，雷军定下了1亿台的出货目标。他还提出了小米2018年要进入世界500强，在2017年的《财富》世界500强排名中，排名第500名的AutoNation公司的营收为216.09亿美元，约合人民币1434亿元。这意味小米2018年的营收目标可能要在1400-1500亿元左右。(张俊)

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