三大运营商不限量套餐资费降至百元内 或成未来趋势

三大运营商不限量套餐资费已降至百元以内 但仍保留超大流量后限速设置

不限量套餐能否实现“无限量”

文/本报记者 任笑元

有分析人士指出，不限量套餐上市至今，已经历过一些调整，比如最初的超大流量后暂停网络，目前在多款产品中已不见这样的描述。同时，限速已成为运营商平衡不同套餐之间差异的一种手段，也成为目前市场中的通行做法，其目的在于避免单个用户对于基站资源的过度占用。

流量不限量套餐资费价格正在一路走低。从2017年最初的398元国内首款不限量套餐产品问世，到199元/188元成为市场常见价位，三家运营商近日更是相继推出98元左右价位的类似产品，将“不限量”的主打资费价格拉低至百元以内。

现状

不限量套餐价位已拉至百元以内

2017年初，中国联通率先在国内发布了398元和198元两档超级流量套餐“冰激凌套餐”。随后，中国移动于2017年5月宣布推出“任我用”套餐，新用户方面有 188 元和 288 元两档资费，分别包含12GB和20GB不限速流量，老客户则可提供238元/月的15GB不限速流量套餐。中国电信也紧跟步伐，推出了天翼不限量套餐，套餐资费为 199 元/月，当月国内流量达到40GB后，上网速率将降至3GB网络速度，当月累计流量使用达到100GB后，上网速率降至128Kbps，次月恢复。

近日，北京青年报记者注意到，三大运营商相继推出百元左右价位的流量不限量产品。其中北京移动的不限量套餐98元/月。在北京移动的一家营业厅中，海报显示该款产品新入网促销价格为98元/月，包含本地流量不限量、全国流量3GB以及全国语音500分钟，同时还可根据覆盖情况以及具体套餐档位相应赠送移动光宽带+4K电视盒。

“99元(优惠期内)北京流量不限量，全家共享”。在北京联通的一家合作营业点里，工作人员新张贴的一张海报上显示，近期上市的“冰激凌套餐”本地版资费129元，预存款100元，促销赠费30元/月，每月实交99元，套餐内容除本地流量免费外，还包括通话拨打500分钟，国内流量4GB以及副卡10元/月/张(最多两张)，可以共享套餐内的通话和流量。

与此同时，联通近日还推出“冰神卡”系列互联网套餐，最大特点是全国流量不限量，199元版还包括通话不限量。其中99元的小冰神卡为99元月费，国内流量不限量并包括300分钟国内语音；大冰神卡月费199元，全国流量语音不限量。

北京电信方面的信息则显示，该公司最新推出促销价格，全国流量不限量产品约定期内每月费用不足百元。据介绍，该公司4月、5月限时优惠，天翼“不限量”129元全国超值版99元/月，限时促销首年每月再送30元话费。套餐内容显示，优惠期内，这一不限量超值版月套餐费129元，第1-12月赠话费60元/月，第13-24月内赠话费30元每月，套餐包括全国流量“不限量”，以及全国通话500分钟，全国接听免费，同时还可办理最多两张副卡，共享套餐。

关注

不限量套餐仍然有限速

北青报记者近日采访中发现，这些新推出的不限量套餐虽然价格优惠，但也和早期产品一样，在使用量超出一定限额后将被限制上网速度。

在问及98元流量不限量套餐是否还限速时，一位移动营业厅的工作人员明确表示：“本地流量不限量，超过40个G以后限速、变成3G的网速。”该工作人员随后向北青报记者介绍了一款“全国任我用”移动流量包产品。据介绍，开通此套餐后，国内(不含港澳台)流量随意用，在2018年12月31日前，套餐费享受折扣优惠。100元套餐根据不同折扣目前最低10元/月。任我用流量包不受套外500元、15GB封顶限制。不过，套餐提示同时指出，套餐中的国内流量超量后再上网时，将被限速至最高1Mbps；超出100GB时，用户仍可继续上网使用且不收取费用，但上网会被限速至最高128Kbps。

联通方面，其99元“冰激凌套餐”本地版资费说明指出，当月累计使用量超过40GB后，本地流量限速至3Mbps(国内漫游流量不受限速影响)，当月累计使用流量超过100GB后，自动关闭上网服务(经用户申请后可打开封顶)，限速及封顶在次月初自动恢复正常。

联通最新推出的大小冰神卡同样也有超大流量后的限速提示。据了解，小冰神卡在国内数据总量达到20GB后，上网速率将降至最高1Mbps，大冰神卡达到40GB后上网速率将降至最高7.2Mbps，总流量超过100GB后，上网速率将降至不高于256Kbps。

此外，中国电信天翼129元全国超值版的资费说明中也指出，国内流量当月国内手机上网流量达到20GB后，上网速率降至1Mbps，次月恢复。

超大流量后一旦限速，对使用者的影响将是怎样？业内人士举例指出，正常4G的下载速度理论上最高可达100M，相当于下载速度为12.5M/s，意味着下载一部1G的高清电影最理想的情况下只需要84秒。相对来看，如果限速后下载速度为128K／s，则下载一部1G的电影可能需要2个多小时。“如果已经习惯了使用4G的正常速率，(一旦限速)会觉得差别很大。”上述人士表示。

分析

不限量套餐到底该不该有限速

运营商为什么要为不限量套餐设置限速？有通信业人士指出，其实这是运营商自我保护的一种措施，也是保障其他用户的措施。据介绍，美国4G刚出来的时候，当地一运营商巨头为了争夺客户，曾推出不限量不限速的套餐，结果网络一度崩溃，高峰时段非套餐用户打开网页都难，最后发现有一小部分用户一直将手机当热点挂在网上进行下载。

知名数码博主“通信老柳”也认为，限速不是国内的专利，这在国际上是通行做法，全球运营商都是这么做的。主要原因是，无线的网络资源是有限的，不限速将导致用户间极大的不公平。

对此，专业人士告诉北青报记者，由于基站能承载的带宽资源有限，当前来看，单个基站的带宽从几十M到几百M不等，因此在一定区域内，能够支持正常上网的用户数量也是有限的。如果越来越多的人长时间地进行大流量操作，比如在线看高清视频、持续下载、当成WiFi热点供其他人或电脑来上网使用等，会大大增加基站的带宽负荷。当累加起来超过了承受能力后，就会导致其他人上网受到影响。“假设有十几、二十几个用户在长时间持续下载，每个用户要分掉5M带宽的话，其他用户想上网就难以满足了，有可能连网页或者QQ都上不了”。

“事实上，限速后的上网速率为128K／s，而正常情况下200人同时下载的速度也在100K／s左右，运营商并没有‘克扣’用户的上网速率，而是让超量用户回到所有用户公平的状态。”上述人士表示。

聚焦

“无限量”套餐将是未来的趋势

独立电信分析师付亮指出，不限量套餐上市至今，已经历过一些调整，比如最初的超大流量后暂停网络，目前在多款产品中已不见这样的描述。对于公众期盼的“无限量”套餐，付亮认为，限速已成为运营商平衡不同套餐之间差异的一种手段，也成为目前市场中的通行做法，其目的在于避免单个用户对于基站资源的过度占用。

未来究竟有没有可能实现流量套餐既不限量又不限速？如果可能，将会在何时实现？付亮认为，既不限量又不限速，目前阶段网络带宽条件下尚不现实，5G网络时基站负载大幅度提升，整体来看有可能实现。

付亮表示，整体来看，不限量也不限速肯定是未来趋势之一。但他同时认为，完全没有限制未必意味着套餐的“统一”，更大概率的情况是，市场仍会有不同价位的套餐需求，以不同价位对应不同门槛和条件的套餐仍会有需求和存在。

“未来伴随网络条件的进一步提升，流量供应能力进一步增加后，人们对于流量的关注度反而可能有所减弱”。付亮认为，届时对于运营商提供的套餐，流量规模也许将不再是用户最主要的关注点，因此，套餐设计及计费模式也有可能向提供不同内容、不同功能和服务等方面来演进和划分。