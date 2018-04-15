印度人钟爱中国手机 “橙绿蓝红”各领风骚(图)

中新社新德里4月15日电 题：印度人钟爱中国手机 “橙绿蓝红”各领风骚

作者 蔡敏婕

近日，笔者走访印度新德里、海得拉巴及其附近的卫星城看到，中国手机品牌巨大的广告牌随处可见。在机场、地铁站、大街小巷，甚至在地下商铺，“小米橙”“OPPO绿”“VIVO蓝”“华为红”等广告牌和店铺林立。

“印度消费者很喜爱中国手机，因为手机质量好，价格合理，还有靠谱的服务中心，就算机型旧了，厂商仍可以提供服务。”新德里一家手机店的老板迪让对笔者说，中国手机品牌还找了阿米尔?汗等印度明星作为形象大使，此举也刺激了销量。

随着移动网络技术的发展，印度逐步从功能手机向智能手机转换，成为智能手机新兴市场，中国手机厂商以本土化营销模式、优秀质量和合适价格积极布局印度市场，例如，中国小米计划在印度新开三家手机工厂，OPPO也针对印度年轻人习惯推出“闪购”等。

在新德里的“小米之家” 蔡敏婕 摄

根据国际市场调研公司Counterpoint Research于今年2月发布的研究数据显示，小米在2017年第四季度超越韩国三星，在印度智能手机市场中占据首位，市场份额达到25%。此前三星连续6年领跑印度市场。

新德里市区、离印度总统府仅20分钟车程的LAJAT NAGAR“手机城”，多种颜色的中国手机品牌广告牌在城内老旧的灰土色外墙显得密集显眼。

当天10时，笔者随便走进一间“小米之家”专卖店看到，有印度顾客在体验佩戴VR眼镜，最新的小米mix2手机吸引了几位印度年轻男士试用，价格折合人民币后与中国内地几乎无异。

该专卖店实行“限购”规定，一块明显的通知板竖立在收银台处，上面写着：“每名顾客每天只能购买一部手机，而且要使用身份证进行购买”。多名顾客围在收银处，收银员一直忙于收款和解答问题。

在新德里机场的oppo广告牌 蔡敏婕 摄

“我第一次买小米手机，因为它看起来质量还可以，相机镜头和屏幕都不错。”印度女消费者薇昂丽娜称，她的第二个选择是OPPO手机，因为听说该手机前置摄像头比较好，想用来自拍。

在上述“小米之家”旁边的VIVO大型售后服务中心，同样坐了很多咨询的印度民众。附近的手机店老板加拉里售卖着不同的手机品牌，其中中国品牌占大部分，还包括在非洲有一定销售量的中国品牌TECNO(传音)，而他自己正在使用金立手机。

加拉里称，印度对于中国智能手机制造商而言是很大的市场，高峰期时，几乎每天都有厂商向他们推广新的手机型号，“有时候是小米，有时候是VIVO，相较于其他品牌，小米价格更便宜，而华为的质量更好”。

加拉里介绍，中国手机品牌的工厂都很欢迎他去参观，他也有机会到深圳和广州参观，例如，通过广交会认识了更多品牌，“不少中国品牌在印度口碑很好，而且现在都在印度生产，这些品牌让我们赚到很多钱”。

印度政府智库“转型委员会”首席执行官Amitabh Kant称，小米手机在印度市场份额已超过了三星，目前已经有14家中国手机厂商在印度建厂。