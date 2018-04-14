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不限量流量卡真能敞开用？小心“免流量”的收费陷阱

不限量流量卡真能敞开用？小心“免流量”的收费陷阱
2018年04月14日 15:10 新华网
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　　就在三大电信运营商努力为几个月后的降低流量费而准备时，互联网企业再次杀入流量的用户争夺战中，争先推出可全国通用的低价流量卡。因为价格便宜，近两年来，互联网流量卡受到了很多手机用户的青睐，然而，使用者渐渐发现，在各种“免流量”的噱头之下隐藏着不小的收费陷阱。

　　流量低资费抢夺用户

　　随着4G时代的发展，移动数据已经成为手机用户的最大消费之一。从2016年开始，包括腾讯百度阿里、优酷等在内的众多互联网公司纷纷瞄准用户手机中的“第二卡槽”，推出各类定制流量卡，涉及直播、视频、外卖、出行众多领域。与传统的手机卡相比，互联网公司定制流量卡的流量资费更低，也迅速抢夺了不少用户。

　　就读于北京师范大学的研究生小崔就是“大王卡”的用户。他用的是由腾讯和联通合作的“王卡”，每月资费19元，就可以免流量使用腾讯系App。“这对我们王者荣耀的粉丝来说真的是一大福利。”小崔给记者算账，玩一场王者荣耀通常需要20分钟，他每天会和朋友们玩5到6场，就是100分钟到120分钟。如果使用手机，月流量费至少超百元，而现在只需要19元，节约了80%多。“自从有了大王卡，玩游戏的时候我再也不担心流量的问题了。”

　　而记者梳理发现，19元的资费在互联网流量卡中仅算中档，还有不少款月使用费不到10元，最低的只需6元。

　　手机厂商加入竞争

　　最先加入到流量卡竞争的是小米和WiFi万能钥匙两家互联网企业。小米和中国联通共同推出了新版的“天神卡”，也就是一种日租卡，月租费5元、每日使用费3元，国内流量就可不限量使用，不使用不计费，但当当月国内流量的总使用量达到40G后，将把上网速率下降到最高3.1Mbps。而WiFi万能钥匙则和中国电信联手，推出了“连尚万能卡”，较为便宜的一档金卡中，每月月租费9元，就包含1.5G的全国通用流量，不限定使用场景。

　　再加上三星在推出新机型时供老用户使用的每天2元可享受无限全国流量的“星粉卡”，记者发现，三种流量卡都在刻意强调可全国通用，不再区分本地流量和外地流量。

　　流量卡并非流量全免

　　不过，记者通过调查发现，这些声称免流量的流量卡，并不是真的免费随意用，而只是专属于旗下App或网站的定向免费，且App软件中的广告、字幕以及弹幕等都不在免流范围内。

　　小崔就对记者抱怨，他平常插着“大王卡”使用微信时，偶尔会跳转到第三方平台，一不小心就会被扣费。有时使用小程序甚至也会莫名其妙地“跑”流量。

　　喜欢看影视剧的小李，也在使用优酷土豆和电信合作推出的“酷视卡”时掉进过坑里，坐地铁时用优酷App追了一个月的剧集，结果流量资费不降反增，月租费之外还多花了几十块钱。困惑不已的小李打电话咨询了客服后被告知，“酷视卡”并非对优酷土豆App内所有的内容都免流量，只有在线观看App内的自有视频才是免流量的，而App内的文字、图片、弹幕、直播视频、第三方广告等都不包含在内。“打开App可就自动加载登录图片，非会员也不能免去至少60秒的片头广告，这些不可避免的东西都要单独收费，一般用户怎么可能知道呢？” （记者 赵莹莹 实习生 郭超凯）

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