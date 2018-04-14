苹果或曾计划发布金色款iPhone X

新浪科技讯 北京时间4月14日凌晨消息，据一份苹果公司提交给美国联邦通讯委员会的文件显示，该公司似乎设计了一款金色iPhone X。

在美国智能手机厂商发布新产品之前都必须向联邦通讯委员会（Federal Communication Commission，FCC）提交该产品的详细信息，苹果在2017年九月发布新款iPhone前也做了这项工作。在这份苹果提交给FCC的文件中，苹果展示了一款尚未公开发布的金色款iPhone X。

先需明确的一点是，该文件是去年九月份前提交的。其中包含多张金色款iPhone X的多角度照片，用以展示该机型的特征和机身尺寸。该iPhone X的金色是那种已应用于iPhone 8和iPhone 8 Plus上的金色。

另外有文件显示，苹果在去年七月份就开始准备向FCC提交该审核文件，这表明这些金色iPhone X的照片是iPhone X九月份正式发布前几个月就拍好的。尽管这些送审文件在提交后就能获取到，不过额外的照片等机密信息还是受到六个月保密条款的限制，所以这些照片在近期才被曝光出来。

据该文件送审的时间推测，苹果本来计划在去年九月份发布三种颜色的iPhone X的，即金色、银色、和深空灰色。但最终在发布会前砍掉了该金色款。

在去年iPhone X发布前，确实有传言称iPhone X将有三种颜色可选。凯基证券分析师郭明錤就曾表示，苹果在生产“腮红金”（Blush Gold）款iPhone X时遇到了困难，可能会在解决生产问题后发售此颜色款iPhone X。

有可能是金色iPhone X的不锈钢框架导致了此生产问题，因为搭配铝制框架的iPhone 8成功运用了金色配色。无论是什么原因，苹果最终只发布了两种配色的iPhone X，即银色和深空灰色。

目前尚不情况苹果是否会发售金色款iPhone X。不过最近有传闻称苹果可能会发布新配色款iPhone X，以刺激年中iPhone的销量。如果该传言属实，那么苹果很有可能是在今年的全球开发者大会（WWDC）上发布此款产品。

发布新配色款iPhone X以搭配今年早些时候发布的新款Apple Watch表带很合乎逻辑，而且最近也发售了红色特别版iPhone 8和iPhone 8 Plus。只要生产工艺问题得到解决，我们将有机会看到2018年iPhone产品线重现金色、银色、和深空灰三种经典配色。（小宝）