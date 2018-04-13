余承东：华为手机今年要全球第二中国玩家将继续减少

华为消费者业务CEO余承东

新浪科技讯 4月13日凌晨消息，华为昨日发布了P20系列国行版。华为消费者业务CEO余承东在接受采访时表示，华为要在今年、最晚明年全球智能手机市场份额要做到第二，“历史必然会做到第一。”他还预测，随着中国智能手机市场寒冬的继续，中国市场的玩家将会继续减少，而华为也会拉开与第二、第三名的距离。

P20是首次远超对手 目标销量2000万台

“这是华为第一次在相机上比其它厂商领先一代甚至两代。”刚刚结束发布会演讲的余承东在采访时兴奋地说道。在发布会上，余承东引用国际图像质量评测机构DXO的数据称，P20在综合评分上达到了102分，P20 Pro甚至达到了109分，而iPhone X和S9+则分别为97分和99分。

取得这个高分的原因要归功于P20 Pro采用了后置4000万像素彩色+2000万像素黑白+800万像素长焦的徕卡三镜头设计，再加上1/1.7英寸的传感器尺寸，ISO可达102400。“我常常对研发团队施压，我们研发投入那么大，必须做到比对手好一大截，而不是一点点。”余承东说，这也是自己带领消费者业务以来首次取得比对手领先一代甚至两代的成绩。

不过他还透露了一个消息，称华为今年还会有很大的技术突破，“这个突破也是很吓人的”，余承东说，这个突破可能在未来的两个月公布，将让智能手机的性能会有大幅度提升。在他看来，华为在研发上的巨大投入将会逐渐显现，让华为手机在众多领域构筑起自己的护城河。

对于P20系列的销量，余承东预测，超过1500万台没问题，“2000万台有可能”。而根据余承东在2018年新年致辞中透露，2017年继P9系列发货量超过1000万台后，Mate 9、P10系列全球发货量分别突破了1000万台。

不过余承东也坦承，华为在品牌营销上还与对手有着差距，“很多华为手机的好功能别家没有，但很多消费者不知道，这也是我们营销宣传上的问题。未来在中国区会加强营销推广。”

这在今日的发布会上邀请来著名导演王潮歌和演员王珞丹站台就可看出。不过他表示P系列并不会走邀请代言人的路线。

华为今年最晚明年要做到全球第二 中国玩家将继续洗牌

此前，余承东就曾在多个场合提出超越苹果和三星的目标。在目前全球智能手机行业增长放缓、中国智能手机市场迎来寒冬的形势下，余承东认为这对华为反而是个机会，可以强者更强。

在此次P20的基础上，余承东表示，目前华为是全球第三，而今年、最晚明年华为要在全球智能手机市场中的份额达到第二，“历史必然我们会做到第一。”在中国市场方面，华为目前位居第一，大的玩家也只剩下小米和OV。余承东则认为，未来中国市场会继续处于洗牌期，“现在只有四个玩家，未来还会继续减少。”同时他表示华为在中国也会继续拉开与第二、第三名的差距。

在市场整体下滑的态势下，大多数厂商都把即将到来的5G视为新的机会和洗牌节点。余承东则不以为然，“行业寒冬的过去不需要等5G，技术永远会有创新，5G之后还会有6G”，他表示目前智能手机是换机市场，消费升级之下消费者一定会选择更好的，而华为正在顺应这个趋势。

此外，对于一些厂商正在试水的游戏手机他也不看好，“单纯的游戏手机只是炒作一个概念，所有的手机都应该有游戏性能”，他说，未来华为手机也会大幅度提升游戏性能。（张俊）