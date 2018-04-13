区块链手机 真科技还是蹭热点？

联想S5手机，宣传称这款区块链概念手机在Z空间支付区域系统底层搭建了区块链技术。新京报记者 朱骏 摄

至今已经热闹了四个月的区块链，几乎是一碰即热，从资本热捧，到自媒体丛生，如今硬件厂商也打算分一杯羹。

截至4月12日，联想区块链手机S5已经销售了约20天。这款千元机主打应用“区块链”防护技术保障支付安全。除了联想S5，糖果S11、长虹R8麒麟也打出区块链手机的标签，并称有区块链钱包、手机挖矿等功能。

在多名区块链行业的技术人员和业内人士看来，上述区块链概念手机并未说清楚应用了何种具体的区块链技术，所谓的加密功能语焉不详，其技术在普通手机中也都有应用。而因为手机算力完全难与矿机匹敌，“手机挖矿”并不现实。

山东区块链应用技术研究院副院长赵永亮分析，智能手机已经遇到了瓶颈，“从这方面看，区块链手机有蹭热点之嫌”。

多家厂商推“区块链手机”

3月20日，联想发布了“联想 S5”，这款手机被称为联想的第一款“区块链”手机。

相关报道中称，作为一款“区块链”手机，联想S5将提供系统底层的“区块链”防护技术，让每一个支付环节都得到全程保护，售价999元起。

在天猫平台上的联想旗舰店以，联想S5的销售数据显示：截至4月12日中午，其在天猫联想旗舰店的月销量总和为1000台左右。

区块链和手机结合，已经不是新鲜事儿了。今年1月，一家名不见经传的国内手机厂商糖果手机发布新机——糖果S11，也称区块链创世版手机，这款官方售价2499元的新机最大噱头就是“挖矿”。

截至4月12日中午，天猫糖果手机旗舰店显示其月销量仅121笔；京东的糖果旗舰店与京东自营店留言评价总和甚至不足500条。

糖果手机的宣传称，糖果区块链手机=糖果手机+区块链钱包+区块链挖矿机。能作为矿机挖掘一种叫做“以太雾”的数字分叉货币，再将其兑换为糖果积分。

按照糖果手机的宣传，这款“全球首款区块链手机”将借助区块链技术重塑手机行业格局。

3月，老牌家电品牌长虹也宣布推出一款区块链手机——长虹R8麒麟，定价2999元。长虹R8麒麟号称是长虹通信专为Unicorn开发的首款搭载Unicorn区块链手机。这款手机是全新一代区块链移动智能终端，基于POW共识算法、设备指纹技术、LBS位置服务，让用户以更低门槛参与到区块链当中。

所谓的Unicorn，是一个号称能够“制约矿工霸权”的区块链项目。说白了，就是一个为挖矿服务的项目。这款长虹区块链手机，也被打上了“挖矿”的标签。

在天猫和京东的评价区，联想S5和糖果S11手机的留言评价均是关于手机性能和外观等，鲜有用户评价其“区块链”相关功能。

有网友对长虹R8麒麟与糖果S11从配置、性能等方面做出测评，称其与千元机的配置相比并无什么特别的高明之处，但加入了区块链元素后，一个品牌并不为大众熟知的手机便能标价近3000元。

技术专家：不开源没有链，有蹭热点嫌疑

尽管这些手机厂商争相给自己打上“区块链”的标签，但是在一些业内人士看来，这更像是一种“蹭热点”。

在联想S5的宣传中称，这一区块链手机主打安全，联想S5具有双域隔离、全域加密空间，保障用户的账号、密码以及网络购物的安全，并从底层支持区块链技术。对于更多介绍，联想相关工作人员称“只有这些信息。”

对此，区块链技术公司矩阵元的一名技术人员称，在没有详细信息的情况下，单纯从字面理解，所谓的“双域隔离”就是普通的存储和私钥存储隔离，属于硬件安全环境；“全域加密”就是把所有的东西都加密存储。“感觉啥都说了，又啥都没说。让人难以看懂想说明什么。”

能源区块链实验室首席战略官曹寅称，区块链被广泛看好的作用就是隐私数据的安全保护、价值传输、可溯源等，“但目前大多数应用区块链的硬件设备完全不需要这些功能。”

在他看来，用区块链技术解决支付安全的说法，通过宣传语也很难看出门道，“既没有告诉我们用了什么算法、有多少节点，也没有告诉我们这些节点在什么地方，产生什么共识，如何确保未来不会发生‘拜占庭攻击’。”

此外，他认为区块链重在多方参与，也即开源，不开源的区块链没有意义。

在区块链技术公司布比区块链的COO李军看来，区块链的价值在于解决了安全、可溯源以及分布式存储等问题，“没有链，谈不上是区块链手机。”

“挖矿是区块链共识机制的一种做法。就算真的用手机挖矿，这种方式也没法与矿机挖矿的算力相比。单台ASIC矿机的算力可能是上亿台手机算力的总和。”曹寅说。

■ 观点

当前区块链与手机结合存在技术问题

业内人士看来，较早的区块链与硬件产品的结合是数字货币硬件钱包，这也是目前被较为认可的区块链硬件应用产品。

矩阵元的一名工作人员称，作为一家区块链技术公司，他们目前硬件落地的只有一款硬件钱包，其他在业内比较认可的硬件落地产品，“并没有听说过。”

“硬件钱包实际上是通过与区块链技术结合来解决数字资产的安全问题。”能源区块链实验室首席战略官曹寅说。

在他看来，目前的区块链与手机等硬件结合存在技术性问题。首先便是手机等硬件难以支撑区块链网络的运行。举例来说，当手机网络掉线的时候，就会产生“孤块”（孤立的区块），这不仅是区块链的问题，还是通信网络的问题。“一旦掉线，就会出现传输断点，手机一个小时连不上网，那这一个小时里区块链网络发生的交易就很容易被篡改。”

他认为，以目前的技术也只能通过中心化的方式提供断点续传的功能，但是一旦有中心化了，就不能称之为点对点的分布式网络，也不能称之为安全的区块链系统。

此外，目前区块链技术也还没有达到成熟阶段。曹寅认为，所有区块链硬件都是用物理设备解决数字世界问题，还没有到用物理设备解决物理问题的阶段，这一方面是因为区块链软硬件结合的技术不成熟，另一方面区块链本身的技术不成熟，“比如区块链的效率问题，还有区块链在高并发环境下的容错问题、在不同硬件环境下的兼容问题都需要解决。”

但是区块链应用于手机等智能硬件等领域并非不可行。“如果明确了如何将区块链集成到硬件上，有多少节点，用了什么样的共识机制和加密手段，这会让大众更信服。”曹寅说。

山东区块链应用技术研究院副院长赵永亮分析，智能手机经过近几年的发展，已经遇到一个瓶颈，对于一些非头部的传统厂商，没有新的增长和创新点了，“从这方面看，区块链手机更像是在炒噱头”。

新京报记者 刘景丰