余承东:华为手机销量最快今年超苹果 国内胜出是必然

余承东 视觉中国 资料

澎湃新闻记者 周玲

4月12日，华为消费者业务CEO余承东接受记者采访时表示，华为最新的旗舰手机P20系列卖出1500万台没有问题，有希望冲击2000万台，“今年年底或明年我们可能超过苹果，成为第二。”

之前，华为已经在巴黎进行了P20全球发布。4月12日，华为在上海进行了P20系列的国内上市发布。

华为P20系列主要的卖点还是摄像头和人工智能，尤其P20 Pro用了3个摄像头，后置4000万像素彩色+2000万像素黑白+800万像素长焦的徕卡三镜头设计，f/1.8+f/1.6+f/2.4大光圈。华为的人工智能在拍照时自动识别出多种拍照类别，比如拍花朵、人像，通过软件来帮助拍出更好的效果。

这是华为联合徕卡又一次深度合作，希望智能手机的拍照能达到“类单反”效果。

值得一提的是，在上海发布会上，华为还多次拿出P20 系列与苹果的iPhoneX和三星的S9进行对比，号称华为P20在暗光拍摄效果优势明显。

华为希望成为一家全球顶级的手机公司，但目前苹果和三星从手机销量上远多于华为，其次苹果和三星的旗舰机价格比华为旗舰机要贵很多。在高端手机对标中，华为与前两者差距依然明显。

余承东一直强调，华为手机在性能上不输另外两家对手。

“我们之前说超过竞品是小超越，可以做到一分，这次真的是领先一大截，超出两个迭代。今年手机应该在拍照上不会有超过我们的。”余承东称，华为有很多专家和牛人，会不断有好东西出来。

余承东还透露，接下来几个月，华为还会有大惊喜，之前的旧机型通过软件升级实现机器性能的大幅度提升。

日前，华为披露的2017年财报显示：华为消费者业务的销售收入2372亿元人民币，同比增长31.9%，智能手机发货量超过1.53亿台。

2018年华为原本计划在美国市场大展拳脚，但最终手机未能进入美国主流营销渠道。

余承东说，美国的运营商和消费者都很喜欢华为的手机，未能进入美国市场很遗憾，“我们在欧洲市场和中国市场都不错的发展，一台手机几百欧的价格对欧洲人来说不算什么，中国市场我们也会继续增长。”

不过，中国手机市场大环境却不容乐观。中国信通院的数据显示：今年第一季度手机出货量下滑26.1%。

余承东称，全球市场这些年已经进行了洗牌，只剩下三家主流手机企业了，接下来国内手机市场也将进行洗牌，数量不会超过三家，“我们的投入与其他品牌相比不是一个数量级的，从技术实力和正常发展看，我们胜出是历史的必然，这是我不谦虚的说法。”

华为消费者业务副总裁、大中华区总裁朱平表示，华为现在除了重视量的增长，更重视质的提升，即服务内容的提升，“我们在渠道、零售、售后服务、供应链、交付等等的环节上，希望达到用户的需求触点，甚至包括我们的营销环节，整合起来才能是大服务的概念，这个是我们一直努力在做的。”

朱平透露，华为在全国范围内已经建设2000多家体验店，其中，大中小城市大概1000家，县级城市1500家；华为全国售后服务点现在已经有900多家，除大中小城市，在县级城市也有做售后服务店的建设。“最近一、二年内我们会在中国增加200个县级服务中心，预计以每年10%-20%的增长速度建设更多的服务中心。”