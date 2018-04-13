金立总部裁员折射行业焦虑

陷入资金链危机的金立再度传出裁员消息。4月11日，有消息称，金立总部开始裁员，裁员比例为50%。4月10日深圳总部、北研所等开始约谈员工，并给出了补偿方案。

新京报记者4月11日就此事联系金立方面，对方表示，“4月10日开始，与部分员工沟通，协商解除劳动合同。解除合同充分尊重员工意愿，接受‘N+1’补偿协议的，会在近期办理手续；希望留下的，可继续在本职岗位上工作。”至于裁员比例，金立相关人士表示不清楚。

金立的危机始于去年底，当时金立被曝因拖欠供应商欠款而资金链断裂。有报道称，金立总共欠下超过百亿元的债务，其中拖欠银行86亿元，拖欠供应商近40亿元。

工厂裁员50%后，金立总部也大幅裁员

“4月10日下午五点半左右接到的裁员通知。”金立总部研发部门的田峰（化名）告诉记者，公司将按照“N+1”标准补偿被裁的员工，“赔偿金最多分期8个月。以一个有4年工作年限的员工为例，赔偿金为5个月工资，这笔钱要分期5个月给员工。如果是一个工作年限10年的老员工，可以拿到11个月的赔偿金，这笔钱分8个月支付给员工。

金立总部的李明（化名）也在本周接到了通知，如果不接受上述方案，可以留下来继续工作。“但是公司没钱，不接受也没办法。”

4月11日下午，田峰再次接到通知，若同意该方案可于4月12日领取离职交接表，并在三天内完成离职流程；若接到通知两天内不签署协议，默认继续留在公司工作，至于未来是否还会裁员，需要重新审核名单。

这并不是金立第一次裁员自救。4月2日，金立集团官方微博发布信息称，公司已于3月31日发文，对东莞工业园区部分员工通过协商解除劳动合同。未来工业园将保留50%左右的员工保证生产线正常运转。

田峰说，他所在的部门这次裁员比例在50%左右，“有的部门已经达到80%-90%了，我觉得50%可能只是个平均数。有的20多人的部门，就留两三个，也有的是整个部门都裁掉了”。

“早在清明节之前，每个部门就已经统计过人员的去留问题”。田峰告诉记者，4月10日部门负责人告知他要离开公司，赔偿金分期8个月支付，并要求他立刻回答同意还是不同意。“工作年限短的员工可能觉得无所谓，年限长的员工不是很愿意。大家主要的担心是如果公司经营状况不好，不能按约定时间支付尾款怎么办？”

他向记者表示，“公司现在有困难了，分8个月（支付赔偿金）我是能接受的。大家主要还是担心这笔钱不到位。”李明也有这样的担忧：“如果未来离开深圳了，出现问题还要专门跑回来要钱。员工都不愿意承担这个风险。”

部分门店销量走低，有的已断货

“金立没有了，看看别的吧。”4月10日，记者来到位于国美电器北京西坝河店的手机区域时，被销售主管这样告知，“春节前到了最后一批货，之后就再也没有了，现在一台金立手机都没有”。他表示，国美电器的金立手机专柜是金立官方直接供货的，国美其他门店的金立手机也同样面临断货。

“你也别等了，不如看看其他品牌，”该销售主管告诉记者，金立方面并未对断货的原因进行任何解释，也没有告知何时会继续供货。

记者在门店看到，卖场中的其他手机品牌专柜中大多有专门的销售人员值守，展示台摆放的体验样机也大多是真机。但金立专柜并没有安排专门的销售人员，展示样机也都是仿真模型。

记者还在北京走访了苏宁电器学院路店和国美电器双井二店，两家店的金立专柜均没有销售人员，但其他品牌的销售人员表示，金立“金刚”“S系列”等型号的手机有货。

“没有店员是因为养不起”，上述销售主管向记者介绍起金立手机的销售情况，“这两年，金立手机的销售情况比较一般，在一线城市金立手机对消费者的吸引力不大，价格相对便宜的机型相比其他品牌竞争力也不大。”

“问金立的人特别少，开店以来我只卖过两台金立手机”，在长沙开了三年手机店的汤先生告诉新京报记者，“金立市场份额太少了，没什么卖头”。长沙另一家手机店金立柜台的销售员告诉记者，2014年金立手机每个月都会有四五十台销量，从那之后，销量一年不如一年。“现在老板几乎不会进金立手机了，说要撤柜。”

对于金立手机的市场销售情况，田峰并不感到意外。他说，“手机行业竞争很激烈，员工加班加点很常见，但去年突然间项目进度没人催了。12月的时候有一些媒体报道出来公司出现了问题，后来有供应商来公司要钱。”

一位前金立手机销售人员杨磊（化名）告诉记者，相对好卖的金立手机是主打性价比的金刚系列，“购买这一机型的消费者大多为中老年人”。

2017年下半年，金立在门店开始主推定位年轻人市场、价格稍高的S系列，这让杨磊所在的专柜销售情况恶化。“年轻人对金立这个品牌没什么感觉，”杨磊指出，主打年轻人市场的战略让他的门店失去了中老年消费者，却没有迎来更多年轻人。

金立危机因何而起？

金立成立于2002年，是一家老牌的国产手机厂商。金立手机虽然未曾跻身手机品牌第一阵营，但也曾风光无限，请刘德华代言、销量每年几千万，董事长刘立荣更是在媒体面前高谈阔论。然而，如今金立可能真的遇到了16年来最艰难的时刻。

金立是如何走到这一步的，公司内部流传了多个版本。田峰认为，金立的运营如果稳扎稳打，不做一些冒进的事情，是不会有太大问题。

另一位金立员工向记者表示，“金立前两年走了一些弯路，以前年轻时尚这块没做起来，后面主打商务，主打续航、安全，我觉得走得比较正确，在行业中还是比较有知名度和特色的。”

对于金立危机的原因，通信专家康钊认为，金立高估了自己的旗舰产品的销量，去年大打广告，最后销量是不太好的，造成了产品的积压，资金的浪费。另外，建设大厦占用了大量的资金，造成资金周转困难。

有业内人士告诉记者，金立今天遇到的问题并不是一个常规性的衰败，是突发性的，并不是简单的库存压力和步子迈得过大。田峰认为，金立的销量在同行业中并不是不堪一击的，销量排行榜还是前10。不可能仅仅是库存导致的，肯定是有其他原因。

今年1月，金立董事长刘立荣被爆出41.4%的股权已被法院冻结，时间为2018年1月10日到2020年1月9日，冻结期2年。金立公司回应称，由于目前该事件已进入司法程序，公司不便进一步回应，公司将积极配合司法工作，尽快解决此事。在此之前，刘立荣曾陷入澳门赌博欠债传闻，金立方面后来发声明否认。

天眼查显示，深圳市金立通信设备有限公司共有18名股东，均为自然人，作为金立公司的创始人，刘立荣持股比例41.40%，为公司大股东、董事长、法定代表人。

断臂自救能否让金立“起死回生”？

进入2018年，魅族也传出裁员消息。金立和魅族的开年不利，背后折射出手机行业的焦虑。

第一手机研究院孙燕飙认为，“手机市场竞争越来越激烈，整个手机行业势头都不太好，2017年整个国内市场都遭遇了下滑，还有一个关口就是去年非全面屏向全面屏转型。金立在营销上的投入偏大，行业又在变革和下滑，几个因素加起来才导致金立的危机。金立不是处于防守而是处于进攻的态势，这样的话它的资金周转就会出现压力。”

孙燕飙认为，目前处于4G的收官阶段，整个市场产品的同质化非常严重，所以市场拼的往往是炒作和营销。“金立和魅族虽然不是行业的第一阵营，但也算是第二阵营的排头兵，中国市场太过于聚焦，所以在激烈的竞争下中国市场一旦下滑，金立没有应对之招。华为、vivo、OPPO海外布局比较好，可以一定程度上分散国内手机市场增速下滑的风险。手机研发费用非常大，如果有中国市场和海外市场共同来分摊，那么这个压力就会变得小一些。”

金立该如何走出危机，康钊认为需要从三方面下手，解约开支、盘活现有资本、引入外来资本。“首先要尽量清理库存，能回多少款回多少款。其次，现有园区建设等任务尽量跟别人合作，研发也不要全部自己来。第三是寻找融资方，出售股权，或跟地方政府合作。”

金立也想到了类似方法。今年1月金立董事长刘立荣在接受采访时曾表示，将分三个步骤来解决资金链问题：“首先，引入合作伙伴，确保生产与销售，市场在就有未来；第二，引入战略投资者，补充资金，增加公信力；第三，出售资产偿债，获取债权人支持。”

田峰对金立度过危机还是充满信心，“以这么多年的积累，老板的为人，应该还是能度过危机。我觉得老板口碑还是不错的，如果老板变卖股权，问题应该不大。只要老板能够筹资，有人愿意接盘，把欠的债给还了，危机就不大。”但也有其他员工认为，金立起死回生难度不小。

新京报记者 马婧 杨砺 实习生 杨婷