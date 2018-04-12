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联通关闭2G网络或波及500万用户 将赠流量协助迁转

联通关闭2G网络或波及500万用户 将赠流量协助迁转
2018年04月12日 17:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月12日下午消息，中国联通近日发布公告称，目前部分省公司正进行2G基站减频退服换机活动，拟关停低话务基站101个。对于2G减频地区，联通会通过免费更换手机卡，赠送体验流量、登网优惠购机等活动，协助2G用户向3G、4G迁转。

　　实际上，早在今年1月份，就有媒体曝出，联通已开始逐步部署2G网络的退役工作。近日，联通将部署范围加以扩大，全面要求市场严禁发展2G业务。

　　据联通内部人士透露，目前联通2G客户占比约为客户总数的2%，2017年年终联通用户数累计到达2.8亿户，目前2G客户数量在500万左右。若2G全面“退役”，则可能意味着这500万用户无法进行通过。

　　电信分析师冯远江向新浪科技表示，联通之所以关闭2G，其中可能包含三个原因。第一，为了转移频谱资源，联通要将2G网络的资源转向4G上，此举将利于产业发展。第二，此举可大大降低维护成本。第三，去年工信部曾发文，允许运营商在GSM频段上部署NB-IoT系统，其后，中国移动在原有2G频段上建设基于4G的NB-IoT网络，所以说，部署2G网络的900Mhz、1800Mhz被视为优质频段，同样也是联通急需的资源，正因这些原因，联通才选择关闭2G网络。但是，关闭2G并非国内先例，在国外一些运营商中，这种做法较为常见。

　　据悉，在2017年底，我国仍有157万个2G基站、2.9亿的2G用户，以及较为依赖2G网络的海量物联网设备，2G退网工作，任重道远。（韩大鹏）

联通2G网络
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