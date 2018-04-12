郭明錤：中国手机厂商在核心技术上迅速赶上苹果

新浪美股讯 北京时间12日早间消息，最受关注的苹果分析师凯基证券（KGI Securities）郭明錤周三在一份报告中警告称，中国智能手机厂商在增强现实（AR）技术上正迅速赶上苹果，而这一技术被苹果CEO库克称作“影响深远”，是该公司未来发展的“核心技术。”

郭明錤（Ming-Chi Kuo）举出的一个例子是腾讯的热门游戏《王者荣耀》，后者将于5月发布增强现实版。该游戏在全球的注册用户已突破2亿。

郭明錤表示，《王者荣耀》提供了比《口袋妖怪GO》更先进的增强现实体验，该游戏使用的是估值达30亿美元的中国AI初创公司商汤科技的算法。

郭明錤在报告中还写道：“苹果在AR领域的领先地位正被OPPO侵蚀。”

苹果去年夏天发布了ARKit，这个专门为iPhone、iPad 甚至未来的iOS 设备实现AR（增强现实）技术的开发平台。但郭明錤指出：“自从近一年前ARKit问世以来，iOS上一直没有出现重量级的AR应用程序。”

虽然苹果的iPhone拥有紧密结合的硬件和软件，包括自己的芯片和相机设计，但OPPO还是使用不那么专业的部件，比如高通处理器和不太先进的相机，提供了同样的体验。

郭明錤在报告中写道：“苹果应该当心：1）OPPO在AR方面的进展甚至超过了谷歌的ARCore，这表明中国的AR行业标准正在制定中；2）如果中国公司的软硬件整合能力增强，iPhone在中国的销售可能会受到进一步的负面影响。”

郭明錤认为，苹果的软件开发正落后于硬件开发，“我们建议投资者密切关注苹果的软件开发（将在WWDC上披露），因为我们相信其近年来在创新方面的最大挑战一直是软件而非硬件。”