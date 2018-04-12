努比亚倪飞：2018年稳中求升不犯错将开启物联网战略

努比亚智能手机总经理倪飞

新浪科技讯 4月12日凌晨消息，努比亚昨日发布mini系列新品努比亚Z18 mini，同时一同亮相的还有一款智能门锁。努比亚智能手机总经理倪飞表示，在智能手机行业整体下滑的形势下，努比亚2018年需要稳中求升，不犯错。同时他表示，智能门锁的发布也意味着努比亚正式开启物联网战略。

稳中求升 小品牌仍有机会

在具体配置上，努比亚Z18mini采用了5.7英寸的FHD全面屏，搭载骁龙660处理器，6GB+64GB/128GB的存储搭配，前置800万像素摄像头和后置摄像头为2400万+500万像素。拥有耀钻黑、冰川白、青瓷蓝、莹玉粉和普罗旺斯五种颜色，售价1799元起。

实际上，上个月努比亚刚刚发布了旗下专门的千元机V系列新品V18。而在昨日的Z18 mini发布会后，努比亚在4月还有一场游戏手机的发布会。

手机厂商们高频率的发布会实际上与中国智能手机行业当前面临的形势有关。工信部旗下中国信息通信研究院近日刚刚发布《2018年3月国内手机市场运行分析报告》。报告显示，2018年1-3 月，中国智能手机出货量为8187.0万部，同比下降27.0%。而2017年1-12月，中国智能手机出货量为4.61亿部，同比下降11.6%。

倪飞解释称，从行业整体来看，各家手机厂商在2018年想要爆发性增长都比较难。而努比亚今年的期望是稳中求升，管理好自己的预期，“首先自己不犯错误，然后安心做好产品，做好更长时间打仗的准备。”其次，努比亚也在尝试一些全新的品类和方向，比如千元机、游戏手机，“通过满足更大范围的用户需求，看能不能带来一些增量。”

在他看来，目前智能手机行业的困难不仅小品牌不好过，大品牌同样。对于大品牌来说，面临着4G向5G的转换，如果操作不好就会出现4G产品的库存问题，同时又有着实现增长的压力，“所以我觉得头部品牌的压力会更大。”他认为小品牌在市场下滑中反而有一些机会，比如努比亚本身体量比较小，意味着市场空间上涨的余地还很大，通过更有特色的产品，或者更细分的市场定位，找到一条渡过难关的机会点。

今年推5G测试机 开启物联网战略

倪飞认为，在目前智能手机增长停滞之下，5G确实能够成为一个刚性的换机理由，成为全行业的机会。而努比亚的大股东中兴通讯在5G上的技术积累未来对努比亚会是一个助力。他还透露，努比亚2018年就会推出5G测试机，2019年将推出商用产品。不过他强调，最终5G产品的上市取决于网络设备部署的进度，“我们会跟各大运营商维持沟通，配合他们的进展。”

在倪飞看来，5G给手机厂商们带来的一个更大的机会则是物联网的到来。在这次发布会上，努比亚还推出了一款智能门锁产品，售价为1599元。

倪飞否认了努比亚开启物联网战略是因为智能手机市场的形势问题，“手机好做不好做我们都会做物联网。”他认为5G的更高带宽、更大连接速度、以及更小的延时，是对物联网技术最好的载体。而努比亚此前就有物联网团队，在人员和技术储备上没有问题。

不过他也坦承，目前物联网面临的一个问题在于还没有成熟的商业模式。倪飞表示，智能门锁在市场需求上机会很大，同时有比较明确的盈利模式，因此选择从这个品类进行试水。“物联网是我们的长期战略，其他产品如果有合适的切入点我们也会去做”，倪飞说，不过他强调，努比亚也不能盲目的试错，要想明白之后才会去做。“我们目前是在物联网领域的一个试水，对于其他品类不会过于激进。”（张俊）