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格力否认与一灯传媒合作区块链手机：和我们没关系

格力否认与一灯传媒合作区块链手机：和我们没关系
2018年04月11日 20:52 新浪综合
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　　最前线丨格力回应与一灯传媒合作推出“区块链手机”：和我们没关系

　　来源：36氪

　　格力似乎并不想蹭区块链手机的热度。

　　今日，据国内一区块链媒体报道称，一灯传媒在活动现场宣布将与格力展开合作，在今年初夏发布格力安全定制版手机。 

　　根据发布会现场公布的PPT显示，该手机可自带区块链加密钱包，并且用户可获得同步记账奖励NBT。 

一灯传媒格力手机发布会现场一灯传媒格力手机发布会现场

　　36氪向格力智能装备技术研究院进行求证，对方回应：

　　这个消息与格力无关，格力并未与第三方进行合作。 

　　也就是说该发布会上的格力是“另一个格力”？

　　实际上，在此之前，国内外已有不少老牌大厂被传或已发布了区块链手机。

　　华为也曾遭遇和格力类似的乌龙事件。2018年3月，彭博社曾报道称华为正与一家名叫 Sirin Labs 的公司谈合作，寻求获得这家公司 SIRIN OS 操作系统的授权，从而在自家手机上运行某些区块链应用和服务。然而该消息遭到华为副总裁余承东的否认。

　　当然，如今市面上也确实存在区块链手机。

　　长虹曾推出首款搭载Unicorn的“长虹R8”麒麟区块链手机。据多家媒体报道介绍：“这款手机是全新一代区块链移动智能终端，基于 POW 共识算法、设备指纹技术、LBS 位置服务，让用户以更低门槛参与到区块链当中，使移动信任网络拥有更多更分散的节点，为移动生态链的大规模应用提供了基础。”

　　不过这款手机并没有出现在长虹的官网上，也没有在京东、天猫等平台进行发售。

　　2018年3月，联想也推出主打安全支付的区块链手机“联想S5”。

　　法国品牌糖果手机曾与以太雾基金合作，发布主打“挖矿”功能的糖果“创世版”区块链手机。

　　尽管区块链手机真实存在，然而，根据如今市面上可见的区块链手机的产品介绍，大多都在堆砌与区块链相关的技术和概念，却说不清楚区块链和手机的实际联系以及手机的具体用途。

　　目前看来，不少手机制造商和品牌方都在蹭区块链的热度。或许与品牌存在的最根本原因相关，想要借区块链技术，实现品牌溢价。

　　更重要的是，最近一段时间，智能手机迎来寒冬，大厂们开始寻找刺激消费的新卖点。工信部旗下中国信息通信研究院发布了《2018年3月国内手机市场运行分析报告》，报告显示：

　　2018年第一季度，中国智能手机出货量为8137万部，同比下降26.1%。

　　不过，值得注意的是，虽然格力手机同样受到智能手机寒冬的影响，但格力迅速与该乌龙事件撇清关系，说明格力目前并不想掺区块链手机这趟浑水。

　　这或许和区块链手机市场目前前景不明有关。

　　36氪再次查证发现，报道该事件的区块链媒体目前已将该消息删除。

区块链格力手机
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