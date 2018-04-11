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继工业园裁员后 金立总部也将裁员50%按N+1补偿

继工业园裁员后 金立总部也将裁员50%按N+1补偿
2018年04月11日 14:50 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月11日下午消息，继金立工业园裁员50%后，据悉金立总部也将裁员50%。金立方面确认了此消息，称将对员工按N+1进行补偿。

　　据媒体报道，金立总部也开始了裁员，裁员比例为50%。该裁员名单早在清明节前就已经统计，4月10日深圳总部、北研所等均开始约谈员工，并出台了补偿方案。

　　金立方面向新浪科技确认了此消息。称从昨天开始，与部分员工沟通，协商解除劳动合同，但充分尊重员工意愿，接受“N+1”补偿协议的，会在近期办理手续；希望留下的，可继续在本职岗位上工作。

　　此前，有传闻称金立工业园将解散，金立方面发布声明称，未来金立工业园将保留50%左右的员工继续生产，同时也有ODM厂商协助生产金立手机，为金立在国内与海外的订单供货。

　　金立方面还称，与员工解约是以平等自愿为原则，并非强迫行为。同时补偿标准将严格执行《劳动合同法》相关条款，对离职员工按照“n+1”的方式进行补偿，并与员工签订补偿协议书，经济补偿金分期支付，自补偿协议签订次月起开始支付，按每月支付1个月补偿金的方式进行，最长8个月内支付完毕。

　　去年底，金立陷入供应商欠款和资金链紧张传闻。今年1月中旬，新浪科技发现金立公司在深圳和上海等地陷入了多家供应商的诉讼，同时刘立荣持有的多家金立公司和关联公司股权遭遇法院冻结。还有媒体报道称，已有不少中小供应链厂商在2018年1月上旬开始到金立总部“上门要债”，部分厂商称欠款期限已经达到半年以上。

　　今年1月底，刘立荣在接受证券时报采访时对此事进行了回应。对于赌博欠债传闻，刘立荣回应称“那些都只是市场传闻”。他表示金立出现资金链问题的主要原因是2016年和2017年营销费用和投资费用投入超限。

　　对于资金链问题，刘立荣称金立将分三个步骤来解决，首先引入合作伙伴，确保生产与销售；第二，引入战略投资者，补充资金；第三，出售资产偿债，获取债权人支持。

　　另据媒体报道，金立一些部门员工已收到内部架构调整的通知，公司近期将重组，这源于金立拿到一笔融资，资金会投入到新公司的组建。不过具体的出资方是哪家公司目前仍旧未知。(张俊)

金立裁员补偿
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