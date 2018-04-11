新浪科技> 电信 > 正文

传谷歌希望收购诺基亚机舱内WiFi业务 双方正在对话

传谷歌希望收购诺基亚机舱内WiFi业务 双方正在对话
2018年04月11日 08:57 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月11日早间消息，彭博社援引知情人士的消息称，谷歌目前正在与诺基亚进行对话，意欲收购后者的机舱内宽带业务。谷歌希望能够凭借机舱内高速互联网服务进入新的服务领域，并且获得更多用户。

　　这位消息人士表示，诺基亚的技术能够提供比现有机内WiFi速度更快的替代解决方案。这位消息人士还透露，双方的对话已经取得了一些进展，并且有望在短期内达成协议。

　　据这位消息人士透露，双方还没有做出最后的决定，两家公司都有可能随时否决这笔交易。

　　谷歌母公司Alphabet以及诺基亚的代表都拒绝对此消息做出评论。

　　诺基亚的官方网站显示，他们的LTE A2G蜂窝网络系统能够在飞机和地面之间建立直接的连接，而无需让信号经过卫星的中转，从而在机舱内以WiFi的形式提供高速互联网连接服务。

　　多年以来，无法在飞机内使用互联网一直都是消费者的一个痛点，即使某些航空公司提供了机内WiFi服务，其稳定性和速度也无法令人满意。然而尽管如此，乘坐飞机的人依然愿意付费使用机内WiFi服务。对于谷歌来说，机内WiFi是一个全新的商机，也是扩大其服务范围的一个机会。

　　Gogo是一家提供机舱互联网连接服务的企业。谷歌如果真的完成了对诺基亚飞机宽带业务的收购，那么Gogo将会迎来一个强大的竞争对手。谷歌正在与诺基亚进行对话的消息传出之后，Gogo的股价下跌了4%左右。总部位于芝加哥的Gogo本周二盘中最高涨幅达到了5.6%，收盘时较上一个交易日上涨2%，目前该公司市值为7.69亿美元。

　　诺基亚机内互联网技术

　　虽然诺基亚一直在开发他们的机内互联网技术，但是这个项目并不是他们最重要的工作。该公司目前最看重的是其5G通信设备业务。

　　高速、稳定的连接对于谷歌的搜索、YouTube视频以及广告等业务至关重要。尤其是广告，这是该公司最主要的营收渠道，广告为谷歌带来了接近90%的营收。因此谷歌一直希望探索新的方式来让移动设备可以随时连上网络。除了机内WiFi之外，谷歌还探索了其他一些网络连接服务，例如虚拟运营商服务Project Fi、Google Voice以及为全美的星巴克内提供WiFi服务等。(月恒)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有