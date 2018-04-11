传谷歌希望收购诺基亚机舱内WiFi业务 双方正在对话

新浪科技讯 北京时间4月11日早间消息，彭博社援引知情人士的消息称，谷歌目前正在与诺基亚进行对话，意欲收购后者的机舱内宽带业务。谷歌希望能够凭借机舱内高速互联网服务进入新的服务领域，并且获得更多用户。

这位消息人士表示，诺基亚的技术能够提供比现有机内WiFi速度更快的替代解决方案。这位消息人士还透露，双方的对话已经取得了一些进展，并且有望在短期内达成协议。

据这位消息人士透露，双方还没有做出最后的决定，两家公司都有可能随时否决这笔交易。

谷歌母公司Alphabet以及诺基亚的代表都拒绝对此消息做出评论。

诺基亚的官方网站显示，他们的LTE A2G蜂窝网络系统能够在飞机和地面之间建立直接的连接，而无需让信号经过卫星的中转，从而在机舱内以WiFi的形式提供高速互联网连接服务。

多年以来，无法在飞机内使用互联网一直都是消费者的一个痛点，即使某些航空公司提供了机内WiFi服务，其稳定性和速度也无法令人满意。然而尽管如此，乘坐飞机的人依然愿意付费使用机内WiFi服务。对于谷歌来说，机内WiFi是一个全新的商机，也是扩大其服务范围的一个机会。

Gogo是一家提供机舱互联网连接服务的企业。谷歌如果真的完成了对诺基亚飞机宽带业务的收购，那么Gogo将会迎来一个强大的竞争对手。谷歌正在与诺基亚进行对话的消息传出之后，Gogo的股价下跌了4%左右。总部位于芝加哥的Gogo本周二盘中最高涨幅达到了5.6%，收盘时较上一个交易日上涨2%，目前该公司市值为7.69亿美元。

诺基亚机内互联网技术

虽然诺基亚一直在开发他们的机内互联网技术，但是这个项目并不是他们最重要的工作。该公司目前最看重的是其5G通信设备业务。

高速、稳定的连接对于谷歌的搜索、YouTube视频以及广告等业务至关重要。尤其是广告，这是该公司最主要的营收渠道，广告为谷歌带来了接近90%的营收。因此谷歌一直希望探索新的方式来让移动设备可以随时连上网络。除了机内WiFi之外，谷歌还探索了其他一些网络连接服务，例如虚拟运营商服务Project Fi、Google Voice以及为全美的星巴克内提供WiFi服务等。(月恒)