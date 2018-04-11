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是连接还是破解？工信部提醒WiFi“蹭网”风险

是连接还是破解？工信部提醒WiFi“蹭网”风险
2018年04月11日 00:38 新浪综合
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　　来源：每日经济新闻

　　每经记者 蒋佩芳 特约记者 黄洪波 每经编辑 陈俊杰

　　一边是大数据带来的种种便利，一边是信息安全面临的潜在威胁。

　　4月2日，工业和信息化部网络安全管理局（以下简称工信部网安局）对“蹭网”类移动应用程序进行了通报，并针对“蹭网”类移动应用程序可能存在的风险作出提醒：WiFi网络提供者应谨慎共享自己的WiFi网络，并定期更换WiFi网络密码；WiFi网络使用者应增强安全上网意识，谨慎使用WiFi“蹭网”类移动应用程序。

　　据悉，被工信部网安局通报的移动应用程序正是“WiFi万能钥匙”和“WiFi钥匙”。工信部网安局在《关于“蹭网”类移动应用程序的通报》中这样表示，据有关媒体报道，“WiFi万能钥匙”和“WiFi钥匙”具有免费向用户提供使用他人WiFi网络的功能，涉嫌入侵他人WiFi网络和窃取用户个人信息。工信部网络安全管理局对此高度重视，立即组织网络安全专业机构对上述两款移动应用程序进行技术分析，发现两款移动应用程序具有共享用户所登录WiFi网络密码等信息的功能。

　　据新华网4月3日消息，目前，工信部网安局已要求上海市、福建省通信管理局开展调查工作。

　　●WiFi共享软件遭质疑

　　据记者了解，“WiFi万能钥匙”系上海连尚网络科技有限公司（以下简称连尚网络）推出的产品；“WiFi钥匙”则是由厦门众联世纪科技有限公司（以下简称众联世纪）推出的产品。

　　3月29日晚间，央视《经济半小时》栏目播出《偷密码的“万能钥匙”》曝光了“WiFi万能钥匙”和“WiFi钥匙”两款免费软件。报道中，记者使用上述手机App在北京和上海展开了一系列测试，无论是普通居民小区、商业机构、政府机关，亦或是金融机构，通过“WiFi万能钥匙”和“WiFi钥匙”两款免费软件都能获取这些个人和单位的WiFi密码并顺利进行连接，甚至还能查阅到一些WiFi后台的数据信息。

　　连尚网络在回应《每日经济新闻》记者采访时表示，其产品通过了国家信息安全等级保护三级标准验收，对于热点密码从传输、调用、存储都有一整套严格的管理流程，完全符合国家信息安全等级保护中对于用户信息保障的规定。

　　上述回应还称，“第一，我们采用一整套相应的管理流程和制度进行管控，确保所有热点密码在服务器中二次强加密保存，任何一个开发或管理人员没有权限进行查询；第二，用户在分享热点密码和进行数据传输的过程中，‘WiFi万能钥匙’全程采用业内先进的128位非对称加密传输；第三，‘WiFi万能钥匙’帮助用户连接网络后，密码在本地不允许明文显示。”

　　众联世纪则在其公开声明中表示，“虽然手机系统最高权限的获取需要通过第三方root工具进行，且我公司无法禁止root行为。但我公司深刻认识到，‘WiFi钥匙’提供的密码查看功能存在被用户不适当使用的风险，违背了我公司研发该功能的初衷。故鉴于此，我公司第一时间下架了该功能，以维护用户利益。同时我公司也提示大家在平时使用WiFi过程中应重视个人信息保护，勿将与个人信息有关的资料设置为WiFi密码。”

　　无论如何，“WiFi万能钥匙”和“WiFi钥匙”这样的WiFi分享软件于外界而言，功能是十分强大的，但“轻而易举”就可以帮助用户连接网络，这到底是不是“破解”？

　　连尚网络对此表示，“WiFi万能钥匙”的工作原理并非破解密码，而是共享网络资源。热点主人将自己闲置的WiFi资源分享到“WiFi万能钥匙”，帮助其他人上网。除了用户主动共享的热点以外，“WiFi万能钥匙”还通过投资、自建以及与运营商合作，为用户提供更多的免费热点。“WiFi万能钥匙”陆续投资了航空WiFi、智慧城市，WiFi网络铺设运营等一系列WiFi产业相关公司，希望借此携手行业伙伴推动实现大众免费上网等。

　　众联世纪同样也表示，“WiFi钥匙”的运行原理与现流行的共享经济类似，“WiFi钥匙”本身不具备密码破解功能，而是基于WiFi所有者的主动分享WiFi资源，为用户提供快捷使用，分享主体主要是各种商业WiFi所有者，“在WiFi钥匙软件使用中，我们也始终强调、提示用户，非WiFi所有者请勿使用WiFi共享功能。”

　　●业内：有必要提示风险

　　既然不具备“破解”WiFi密码的功能，那究竟是怎么回事？

　　“央视报道中提及在政府机构旁边连接网络，事实是连接上了附近共享出来的商户热点，并非政府机构的网络。央视报道中提及连接金融机构的网络，实际所连接的热点名称中带有‘guest’字样，按照惯例，推测其为该机构向访客提供的网络，这种网络与办公网络是物理隔离的。”连尚网络向记者进一步说明。

　　连尚网络称，“无论热点属于个人、公司还是政府部门事业单位，我们一直强调由WiFi热点主人分享热点。针对已知的政府机关、金融机构、企事业单位等热点资源，‘WiFi万能钥匙’采用技术手段进行保护，以防被用户分享。比如对于党政机关热点，我们根据公开的地图信息，对党政机关所在地直径100米的范围内，屏蔽所有热点。目前，我们已将党政机关屏蔽半径扩大至200米。”

　　在美商社创始人王鹏辉看来，“WiFi万能钥匙”不具备“破解”功能，如果用户没有分享热点的话，其他用户不可能接入。“破解”是违法行为，企业完全没必要，也不可能如此大规模实现“破解”。

　　据王鹏辉分析，类似的应用基本都需要用户设置才会“自动分享”，应该是属于用户主动分享，但一些不知名的应用会默认用户自动分享。“我认为，风险提示还是完全有必要的，不管是对WiFi提供方还是接入者。”

　　“在‘WiFi万能钥匙’的产品中，我们一直强调由WiFi热点主人分享热点，并在用户分享热点时着重提示。”根据连尚网络的说法，WiFi分享有保护期，在保护期内有人提出异议即可取消分享；如果热点主人发现热点被人误分享，可以通过快捷通道取消热点分享。目前，公司还在积极努力，希望能找到更多的方式，确保热点主人的权利不受侵犯。

　　中国WiFi产业联盟秘书长、BigWiFi创始人雄歌则认为，现在存在的问题是部分用户不希望自己的热点被分享，但是他的朋友或者他的客人会把热点分享出去。“所以要从全局来看，大部分的用户，特别是商家类，是愿意分享自己热点的，同时他也希望去蹭人家的WiFi，这就是共享经济。那么一些特殊场景，应该做好自己的安全机制。”

　　关于央视《经济半小时》栏目的报道，雄歌也向记者表述了其观点：一方面，一些特殊敏感的场景以及对自己安全要求高的家庭用户，要去升级自己的安全登录方式，尽量避免使用密码模式；另一方面，对于想去“蹭网”的人群来说，尽量使用专业的App去登录网络，更加安全。

　　一位不愿具名的业内权威人士向记者透露，共享WiFi行业从2012年起步，6年来因移动场景的需求迅猛发展，形成了互联网应用生态的中重要一环。目前的行业格局初步形成：其一是行业整体的用户量已经达到10亿级的规模；其二是行业大佬相继进入；其三是行业开拓者确立了细分行业的领先位置。“行业经过6年野蛮生长的确出现了一乱象，此次媒体曝光引发的行业整改是一个好消息，有助于行业由乱而治，走上合规的道路。借此机会，包括监管、投资者、业界和消费者都需要学习，认识和审视行业的未来发展。”

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