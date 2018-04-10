库克加入苹果已20年 最初他曾多次拒绝苹果

【TechWeb报道】4月10日消息，据国外媒体报道，2011年8月接替乔布斯成为苹果CEO的库克，领导苹果已有6年多的时间，再过几个月就将满7年，事实上，今年也是库克加入苹果的第20年。

苹果CEO蒂姆-库克

库克1998年在乔布斯的邀请之下加入苹果公司，并担任副总裁，7年之后的2005年被任命为苹果公司的首席运营官，在2004年和2009年乔布斯因病离职期间，库克曾代为管理苹果公司。

而在1998年加入苹果之前，库克是当时全球最大电脑销售商康柏的副总裁，乔布斯当时虽已回归苹果，但当时的苹果还未走出低谷，iMac和iPod众多后来的标志性产品也还没有推出，远没有今天这般风光。

可以说在当时，库克在康柏担任副总裁，要比到未来前景不甚明朗的苹果公司担任副总裁要好，而库克后来透露，当时苹果的招聘人员看上他时，他曾拒绝过他们几次。

虽然拒绝了苹果几次，但后来库克还是决定同乔布斯见见面，因为他所在的行业是由乔布斯开创的，他也乐意同乔布斯会面。

库克和乔布斯会面的时候，库克以为只会是两人会一会，他也没想到乔布斯突然谈到他的战略和未来的愿景，这给库克留下了很深的印象。库克一直认为随大流不是一件好事，但乔布斯做的事情完全不同，库克也看到了苹果存在的问题，他认为他在苹果公司能有一番作为，他在突然之间也决定去苹果。

但库克身边的人却并不看好他去苹果，了解他的人也建议他留在康柏，库克也曾咨询过一位首席执行官，对方告诉他离开康柏转投苹果是个糟糕的决定。

即便周围的人都不赞成他去苹果公司，但库克还是决定顺应自己内心的想法，他在1998就加入了苹果，并在13年后成为了苹果公司的CEO。（辣椒客）