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罗永浩：锤子去年起死回生 5月发布颠覆性产品

罗永浩：锤子去年起死回生 5月发布颠覆性产品
2018年04月09日 21:28 新浪科技
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锤子CEO罗永浩锤子CEO罗永浩

　　新浪科技讯 4月9日晚间消息，锤子今日召开2018年首场发布会发布全面屏新品坚果3。锤子CEO罗永浩表示，2017年对锤子是起死回生的一年，其中坚果Pro和坚果Pro 2扮演了重要角色。他还透露，今年5月15日锤子将发布颠覆性的系统和产品。

　　罗永浩首先回顾了2017年锤子的发展状况，将其归结为起死回生的一年。罗永浩此前就曾透露，2016年是锤子最凶险的一年，曾两次发不出工资，甚至一度面临倒闭。不过2017年发布的坚果Pro为锤子带来了转机，6个月销量就达到了100万台，而后来推出的坚果Pro 2也延续了这一态势。最终锤子在2017年8月拿到了10亿元融资，真正度过了危机。

　　此次从坚果直接跳到坚果3，罗永浩也直言是因为坚果2已经在此前的危机中流产。

　　此次发布的坚果3采用了与坚果Pro 2不同的全面屏解决方案，采取三面窄边框、保留下巴的设计。罗永浩在现场列举了四种不同的全面屏产品，并直言iPhone X的刘海屏丑出翔，他还对国产厂商跟风iPhone X的竖排双摄进行了抨击，而坚果3则坚持锤子的设计风格采用了横排双摄。

　　锤子科技产品线和硬件研发副总裁吴德周也在接受媒体采访时表示，在千元机坚果3上选择这种全面屏的设计确实面临着挑战，不过他也表示，锤子做的不是盲目地迎合趋势，而是希望做自己认为或者用户群体认为最好的产品，“我们还是会坚持我们设计的理念。在坚果3上也是一样的，如果选择坚果Pro 2，从设计的角度难度要小很多，也可能更保险。但是我们还是希望不同的产品系列有一些差异化。我们还是会坚持这种做法。”

　　不过类似小米MIX的全面屏设计，由于前置摄像头的位置，自拍一直被外界诟病。坚果3则采用了手机倒置默认自拍的模式，罗永浩认为这或许才是做好的解决方案。

坚果3坚果3

　　在具体配置上，坚果3屏幕尺寸为5.99英寸，分辨率为1080P，搭载骁龙625处理器，4GB ROM+32/64 GB ROM内存组合，后置双1300万像素，前置800万像素。坚果3有红、黑和白三种颜色，在价格方面，4GB+32GB版本1299元，4GB+64GB版本1599元。

　　在发布会上，罗永浩还宣布锤子与中国移动建立了合作关系，坚果3未来可以在中国移动的营业厅里销售。这也意味着锤子在渠道上除了覆盖线上、探索线下之外，也进入了运营商渠道。

　　此外， 罗永浩还透露，今年5月15日锤子将在北京鸟巢有场更大型的发布会，将发布颠覆性的操作系统和产品。实际上，罗永浩此前宣布10亿元融资时就曾谈到过这个系统，他当时称自己将带领一个120人左右的团队研发一个“即便不是革命性的，也是准革命性的系统”，而这个操作系统整合人工智能，可以让人们几乎扔掉鼠标键盘，只用语音识别，手的触控屏操作，有望实现比现有任何手机、平板、鼠标、键盘的桌面电脑、笔记本电脑，在日常办公上实现超过200%的效率提升。

　　至于与这个颠覆性的系统一起发布的手机产品，不出意外自然是旗舰系列T3。

　　吴德周也在采访时表示，此前锤子的产品线确实存在问题，直到今年才真正把整个产品线理顺。他透露，未来所有锤子的产品将会坚持三个系列：高档位是旗舰系列，但产品更新时间会稍微长一些；中间档位的是坚果Pro系列；中低端档位则是坚果系列。“锤子今年会有高中低三个产品的系列推出来。”(张俊)

罗永浩锤子坚果
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