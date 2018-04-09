草率推出坚果3，罗永浩意图何在？

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罗永浩认为锤子已经活过来，并非之前时时徘徊生死边缘。

文 | 《中国企业家》记者 李亚婷 编辑 | 翟文婷

4月9日下午，锤子手机90分钟的发布会，主菜坚果3只占用了30分钟。剩下的时间，罗永浩祭出包括手机壳、手机套、充电宝、T恤、鞋子等在内的“大礼包”，以及好友刘江峰新推出的智能门锁。

“很抱歉，今天没能带来更大的惊喜。”罗永浩最后说，为了表示诚意，他预告一个月后“会带来真正的旗舰手机。”

罗永浩将2017年视为“起死回生”的一年，在经历2016年“长达十个月随时倒闭”的阶段之后，去年，锤子凭借坚果pro活了下来，“这款手机六个月卖了100万，成功救活了公司。”

六个月后，锤子趁势发布坚果pro2，但今天发布的坚果3看上去并不像是前两版的升级。发布会过程中，罗永浩屡屡表示本想委托同事来开这场发布会，但出于要给大家一个交代，从封闭研发中心赶到会场。

寻找正轨

客观来说，坚果3诚意稍显不足，类小米mix系列的外形，三面窄边框，摄像头下置，下面边框较大，后置采用双1300万像素摄像头，前置为800万像素摄像头，售价方面，坚果3的4GB+32GB版本1299元起，4GB+64GB版本为1599元。

令人惊讶的是，坚果3依然采用高通骁龙625处理器，这是两年前OPPO R9s以及红米4高配版所采用的处理器版本。但同时，骁龙625也是大多数千元机的选择，小米去年年底最畅销的产品之一红米5 Plus也是采用这款处理器。

从产品节奏来看，坚果3的发布时间并没有踩准时点。国内几乎所有手机厂商都会在上半年和下半年择机发布一款旗舰产品，或许是锤子真正的旗舰机还要等到5月份，而距离上次坚果Pro 2用时已久，为了不造成产品断档，坚果3被强行推出。

过去几年，锤子的路径极其坎坷。很多时候，为了生存下去，发布的产品并非能满足团队要求，只是为了能撑过去。2016年下半年，锤子发布M1、M1L两款手机，外界给其冠上“妥协”的帽子，“这不是一个妥协的产物，而是灾难的产物。”罗永浩曾说。原因在于面对一款即将出炉的产品，即便不满，但锤子还没有任性到可以直接“砍掉整个项目”，只能不断调整，尽可能降低灾难，降低对公司的损失。

这也是锤子过去几年产品节奏感不强的主要原因，公司并没有强悍到在产品上足够任性，因为生存危机还没有解决。

这种妥协感终于在去年坚果pro面世时画上休止符，媒体用“骄傲”、“回归”等词来表达对锤子的认可，事实上，这确实也是锤子历史上最成功的产品之一。但从今天的坚果3来看，似乎并没有保持坚果系列之前的水准。

未来在哪里

对于国内大多数手机厂商而言，2018年只会更艰难。

4月9日，工信部旗下中国信息通信研究院发布《2018年3月国内手机市场运行分析报告》。报告显示，今年1-3 月，中国智能手机出货量为8137万部，同比下降26.1%。

手机出货量递减的同时，品牌集中度也愈发明显。今年1月，国际市场调研公司Counterpoint Research发布数据显示，2017年中国智能手机厂商中，华为、OPPO、vivo、小米、苹果分列出货量的前五名，市场份额占比合计高达77%，2016年这一数据尚为67%。

去年年底，小米创始人雷军在接受《中国企业家》专访时，也曾就国内品牌的市场份额一事表示，“中国市场这两年基本已经成熟，我们也排到前五了，我们四家（注：华为、小米、OPPO、vivo）加苹果。这五家大概占到了72%、73%，还有20%多的市场份额。我觉得前五名一定会长到90%多。我们这几家要是说竞争，还没有到拼刺刀的时候。”

对于大部分无法安全上岸的手机品牌，抱团取暖是一种解决方案。锤子从出现那天起，就不缺乏“卖身”的传闻。今年三月初，曾有媒体曝出锤子将与360手机合并，但随后罗永浩在微博上否认，现在来看，双方或许确因此事沟通过，但现在已经是不可能的事。

罗永浩认为锤子已经活过来，并非之前时时徘徊生死边缘。对于生不逢时的锤子而言，从出生到站稳脚跟用了六年，发布首款产品的2014年，行业竞争已经十分惨烈，或许只有在没有生存之忧之后，罗永浩才能安心坐在牌桌，爽爽牌看如何走下去。