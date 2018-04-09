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图解OPPO R15拍照：AI智能拍照,让美更自然

图解OPPO R15拍照：AI智能拍照,让美更自然
2018年04月09日 20:06 新浪综合
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　　OPPO R15在拍照方面的升级可谓是非常大，从硬件升级到软件优化，OPPO R15的拍照可以说有了巨大的提升。在开售之后，OPPO R15又开始显现出自己的爆款姿态，不仅销量超高，而且好评率也很高，大家对于OPPO R15的外观、做工、拍照等方面都给予好评。特别是拍照部分，很多消费者坦言购买OPPO R15就是看上了它出色的拍照和漂亮的外观，在购买之后试用的时候，发现OPPO R15的拍照简直超出预期，AI智能引擎的加入，让OPPO R15的拍照更加的智能，也更加的出色。关于OPPO R15的拍照实力，其实我们从样张中就能看出一二。

　　OPPO R15在拍照硬件上升级了全新的索尼旗舰影像传感器，IMX519，而这颗传感器相比较上代产品，提升是多方面的。在采样帧率、传感器尺寸等方面提升巨大，在给OPPO R15带来更快、更准的拍照体验的同时，也让OPPO R15的夜景更加的出色、纯净。通过样张我们可以发现，照片整体的观感非常出色，色彩还原非常到位，非常好看。并且，得益于更大的传感器面积，模特背后的黑色屋檐部分也有非常出色的细节，一根根清晰可见，而且没有任何噪点，画面整体的宽容度很高。

　　除了硬件方面的升级，OPPO R15还为我们带来了全新的3-HDR技术，这项技术或将会在手机行业内开启一波升级HDR技术的高潮。因为OPPO的这项3-HDR技术是一种实时分级曝光技术，通过对拍照环境的检测，实时对传感器进行像素级别的控制，控制曝光参数，从而让手机在拍照时可以获得更加出色的HDR效果，在更大光比的环境下，也能获得出色的HDR效果。这项功能，可以让你轻松和蓝天、白云一起自拍。

　　OPPO R15上新加入了一颗AI智能引擎，这颗智能引擎在手机的各方面都发挥这巨大的作用，在拍照方面也不意外。配合全新的AI智能引擎，OPPO R15拥有了AI智慧拍照。OPPO R15可以自动识别被摄物体和拍照场景，并提供专门为其匹配的专属优化方案，让蓝天更蓝、食物更诱人，从而让你拍出更加漂亮的照片。在自拍方面，全新的AI智慧美颜，也让自拍效果更上一层楼。AI智慧美颜，可以精确采集296个人脸特征点，利用AI学习和大数据分析，针对性的提供更加丰富的、细致的、个性的美颜方案。

　　来源：小波技术

OPPO拍照AI
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