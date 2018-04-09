OPPO R15绝地求生发热续航画质超预期

来源：手机之家 作者：高文文

在这个手游生命周期以月来计算的时代，王者荣耀堪称是神一般的存在，至少春节前都是这样。但今年手游的天下已然属于“吃鸡”，所以手机厂商的优化也都转向绝地求生。以OPPO R15为例，发布会特别强调该机首次针对「绝地求生：刺激战场」做了优化。

是营销噱头还是真有两把刷子、Helio P60吃鸡有没有压力？本文给你答案。

作为吃过数十次鸡的老司机，在这款游戏上的发言权还是有的。射击类游戏最怕的是什么？简单说就是：卡顿、发热、续航。针对以上三点，我们对OPPO R15进行详细测试。

OPPO R15：开车、开枪、旋转视角时卡顿吗？

和电脑游戏同理，射击类手游对帧数同样要求极高，关键时刻稍有卡顿，可能就鸡飞蛋打、落地成盒。OPPO R15表现如何？请看以下实拍动图。

动图01：奔跑中观察敌情

动图02：开车时观察敌情

动图03：快速切换瞄准镜

仔细看第三章动图，第一次切换到一半时笔者迅速关闭四倍镜，然后再次迅速开启，整个过程非常连贯，没有一丝卡顿。

动图04：实战中跳车切枪打到对手

实战中遇到敌人，跳车后迅速切枪并打到对方，这一系列操作中同样没有任何卡顿现象。

在长达一个多小时的游戏体验中，基本上都保持了画面足够流畅的帧率，坚持到最终“吃鸡”。

OPPO R15：发热问题怎么样？

和王者荣耀类似，绝地求生也是一种每局时间都很长的游戏，前提是你打的好。如果最终“吃鸡”，耗时正好是30分钟。从这个角度来说，绝地求生并不适合如厕的时候玩，于人于己都不好。

由于耗时长、加上计算量大，绝地求生对手机发热和续航都提出相当大的考验，这也是为何千元以内的手机并不太适合玩这款手游。

事实上iPhone 7/8以及更早的机型，都不太适合。由于电池小、发热大，导致不仅“吃鸡”时需要连接电源，甚至有玩家吃到一半、决赛圈时还要把手机放进冰箱降降温。

网友反馈：不是热，简直是烫

iPhone发热过大时，不仅续航会大打折扣、同时屏幕会强制变暗。此时调节亮度也不能恢复，必须等待温度降下来。尽管iOS玩游戏公认的流畅，但发热和续航问题让果粉出门在玩真心不敢放肆玩。

话题回到OPPO R15。

没有拆解的原因，结构上并不知道OPPO R15的散热处理情况。仅从使用感受来说，发热区域在指纹解锁周围，面积占了四分之一部手机左右。手机发热主要来自处理器、其次是电池。在高负荷的状态下，处理器发热是必然，所以散热很重要。OPPO R15能把热量扩散到更大区域，这也让处理器的温度不会很高。

续航方面，在亮度锁定最高的情况下，30分钟“吃鸡”消耗OPPO R15电量15%。这一成绩比iPhone X/8/7都要好很多，和iPhone 8 Plus相近。毕竟R15的电池容量也有3450mAh。

>>刺激战场针对OPPO R15优化体现在哪？

优化是一项技术活，恐怕只有程序员才能全面说清楚都做了什么。从使用者层面，我们最关心流畅度、发热、画质。前两点在前文已经提到，现在看看画质。

刺激战场画质

全军出击画质

在画质的选择上，刺激战场最高可设置高清模式，而全军出击只能到标准，前者高了一个档。实际显示上也能看出来，在房屋边缘、草木细节、甚至颜色明亮度上，高清模式的刺激战场更胜一筹。

可见至少在画面上，OPPO R15和光子工作室（刺激战场由光子开发）的合作是很紧密的。

还有个细节，请看。

3月21日的测试

4月4日的测试

可以看到全军出击在OPPO R15上的体验，也在变得越来越好。可能是全军出击的功劳吧，毕竟昨天它更新了沙漠版本。但在过去的两周时间，OPPO R15也更新了两次系统。除了在“小耳朵”区域增加新功能以外，整个系统的优化也在不断进行。

或许也是双方努力的共同结果。

还…还有一个细节，再次请看。

OPPO游戏加速

OPPO游戏加速

在进入游戏之时，OPPO游戏加速会自动启动。它会释放更多内存、开启图形加速（GPU）、降低其他应用对网速的占用、同时开启免打扰模式。

实际上即使是中端处理器，它的计算能力也是足够应对大多数大型3D游戏，尤其是热门类的游戏，开发商本身就会提高优化能力。谁也不想开发出一款游戏，只能让旗舰级处理器的手机才能玩，你说对吧。

现在玩游戏卡不卡，内存大小和发热控制要比处理器计算能力更重要。