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虹桥商务区将建全国首个5G示范商务区

虹桥商务区将建全国首个5G示范商务区
2018年04月09日 19:11 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 俞凯

　　上海的虹桥商务区，将成为“特智慧”的商务区。

　　4月9日，澎湃新闻记者从上海虹桥商务区管委会获悉，虹桥商务区将与中国电信上海分公司联手打造长三角最大规模的5G组网建设示范区域和国内首个“5G示范商务区”。

　　近日，虹桥商务区管委会与中国电信股份有限公司上海分公司正式签订《“打造5G示范商务区”战略合作框架协议》，双方将合作推进5G示范网络建设，共同致力于在虹桥商务区内建设新网络、搭建新平台、开展新业务。

　　根据协议，2018年国家会展中心及虹桥商务区核心区将启动5G创新示范网建设，结合商务区已处于国内领先的宏基站设施，实现5G设备无缝安装部署，覆盖国家会展中心馆内、虹桥枢纽室内及核心区室外全部区域，率先建设全国首个5G示范商务区，为2019年开展的5G试商用打好基础，为2020年实现规模商用创造条件。双方还围绕虹桥指数、智慧交通、智慧园区建设等方面合作做了安排。

　　虹桥商务区管委会有关人士表示，5G相比目前普遍使用的4G通讯技术，最大的提升就是数据传输速率上，结合运营商已发布的5G技术标准，在网络速度上平均速率将是4G传输的20倍，最大峰值速度将提升60倍。不久的将来，商务区内举行移动视频会议将如光纤网络一样顺畅。

　　5G在提升速度的同时，也进一步强化了数据传输的可靠性、大幅度降低端到端的时延性。以无人驾驶的应用场景为例，4G时延的刹车制动距离为1米，而5G一毫秒时延的刹车制动距离为17毫米。虹桥商务区率先建成5G网络，将为区内入驻的汽车企业实验无人驾驶、车联网应用创造了条件。5G网络的低时延特性还将促进智慧医疗、工业机器人、物联网、VR等领域长足发展，不久的将来坐在商务区的办公室里操控遍布长三角的生产设备，将是工业互联网发展下的办公新模式。商务区国际医疗园区内的资深医生将可通过5G传输和医疗VR技术，为全国各地的病人进行远程手术，救助更多行动不便的患者。

　　澎湃新闻记者从虹桥商务区获悉，在推动5G网络建设的同时，虹桥商务区将推动核心区公共区域WiFi全覆盖，引入超大链接和超大带宽的WiFi设备，同时挖掘基于WiFi技术的LBS服务（位置服务），为公众提供带宽高速、服务多元的公共WiFi；推动上海电信、上海联通、北讯电信等运营商在商务区率先部署“物联、数联、智联”三位一体的城域物联专网组网建设。

虹桥商务区5G
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