OPPO R15：不仅会拍照还懂音乐

如今手机市场的竞争力过强，越来越多的企业为了产品的销售量，不断的创新科学技术，导致现在的智能手机硬件性能普遍过剩，越来越多的消费者意识到，参数不等于体验，而硬件上的操作系统才能直接决定一款智能手机的使用体验。

无论是交通工具上，还是闲暇时光的放松，听音乐已经成为广大年轻人的生活方式。而手机作为听音乐最常用的载体，拥有出色的音质还是非常重要的。一直洞悉年轻人需求的OPPO，在这次的OPPO R15中，为了提高年轻人在用手机听音乐的体验，R15特意在这方面做出了优化。

Real原声技术

OPPO R15在针对有线耳机的用户，还专门设计了一款具有高音质效果的音频技术。OPPO通过与全球顶尖的音效公司Dirac Research AB合作，在R15中推出了“Dirac HD Sound音频保真技术”，拥有多达10种音效模式。

Dirac HD Sound音频保真技术是指通过数字处理技术优化声音系统的频率响应和瞬态响应能力，提高声音系统的还原和重放性能，从而根本改善音质。这一技术旨在从提升系统素质，还原原声，与音效有着根本区别。

LDAC音频

此外，OPPO还针对蓝牙耳机用户内置了LDAC音频。LDAC是索尼研发的一种无线音频编码技术，它最早在2015年的CES消费电子设备大展上亮相。在当时，索尼表示比起标准的蓝牙编码、压缩系统，LDAC技术要高效三倍之多。这样一来，那些高解析度的音频文件在进行无线传输的时候就不会被过分压缩，以至于极大损失音质了。所以此次的OPPO R15在这方面也是大展身手了。

耳机返听功能

OPPO R15不仅仅是听歌爱好者的福音，还是K歌爱好者的福利。OPPO R15针对喜欢K歌的用户，设计出与iPhone一样的“耳机返听”功能。据说，只要打开，就可以实时听到感受到现场带来的震撼效果。这在手机听歌领域来说，无疑是一款不二的选择。

OPPO始终坚持以用户需求为导向，埋头苦干把产品做好做精，同时大力做好技术支持，现如今科技创新已然走在行业前列。而OPPOR15则集各大优势于一身，自然成为一款爆品也就不足为奇了。

来源：数码与先生