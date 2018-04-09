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AI人工智能加持 让OPPO R15更懂你的心

AI人工智能加持 让OPPO R15更懂你的心
2018年04月09日 18:25 新浪综合
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　　OPPOR15做为2018年首款旗舰手机，汇集了众多的创新和新科技。4月1日首销就取得了双冠王的成绩，可见消费者对它的认可度还是很高的。R15此次加入的最大的创新功能当属AI智能，无论是相机还是系统都有着AI技术加持。所谓AI也就是人工智能，目的是让机器可以像人类一样思考，快"人"一步的想用户之所想急用户之所急。

　　OPPO R15在芯片方面不仅采用内建多核心人工智能的新一代处理器联发科P60，在执行同样的AI任务时，相较于GPU，APU不仅更高效更可将功耗降低一半;同时还搭载了最新的ColorOS 5.0，其中最大特色就是将AI人工智能与系统很好的结合在一起。那么AI人工智能是怎样在OPPO R15上面体现的呢?接下来让我们来详细看一下。

　　语音助手，更方便的语音交互

　　AI语音助手是目前在手机上面应用最多的AI功能，可实现语音交互，同时也是目前最流行的一项功能，发展也较为快速，在经过技术上的不断升级，如今AI语音交互的能力也有了很大的进步，识别能力已达到非常准确的水平。

　　在OPPO R15上面，AI语音交互也表现的淋漓尽致，识别能力达到了100% ，笔者试着询问天气，时间，打开应用等均能准确，快速响应，释放双手，可以做更多的事情。

　　除此之外，语音助手还能实现实时翻译，可以智能识别语音输入，然后翻译成多国语音，支持常规翻译和双语对话翻译两种模式，出国旅游必备的神奇，实时沟通交流无压力，方便多了。

　　智能助手，你的贴身秘书

　　全新的智能助手，让OPPO R15瞬间变作你的贴身秘书，开启后可以在手机负一屏显示行程、天气、日程、便签等信息，结合AI人工智能，这里所显示的信息不需要用户手动导入，比如笔者通过R15购买了一张去往上海的火车票，很快就自动建立相关的行程提醒，包括发车时间，地点等信息。

　　而且智能助手并不仅仅是做一个信息的收集，它还可以直接进行相关的关联操作，例如在电影行程下方就有"导航"字样，点击一下就可以自动开启地图进行导航。智能助手的真正作用在于将原本需要在多个APP之间来回切换才能完成的操作，简化成在"智能助手"里全部实现，贴心实用。

　　除此之外，智能助手在办公方面的用处也是很大的，以拍照翻译为例，当看到英文资料时，无须担心自己的英语水平，只需要拍个照片，R15就会智能的完成翻译，而且速度飞快，也就是1秒钟的样子，真是得心应手。

　　智慧识屏，选词编辑快人一步

　　"智慧识屏"同样是很贴心的功能，只需要长按文本信息，系统就会智能分析文本内容，快人一步地为用户提供需要的服务，比如笔者是刘涛的粉丝，上网浏览时看到刘涛相关信息，只需长按即可快速的选词搜索，大大简化了操作。

　　前后AI拍照让美更自然

　　在拍照方面，前后相机均搭载了AI智能拍照技术，全新升级的智能场景识别2.0，让手机可以自动识别出当前情景，包括绿草、室内、蓝天、美食、雪景、日落、夜景、猫、狗、人像、婴儿、烟火、海滩、风景、文档、舞光灯16种标签，并且可以两两结合实现120种场景。这个识别由相机自动检测进行，用户要做的就是按下拍照按钮，可以说是一种智能傻瓜式拍照体验。

　　在自拍方面，OPPO R15将面部特征点由254个提升至296个，得以更加精确的识别五官特征。同时还新增针对瞳孔的识别和美颜功能，通过对瞳孔的精准识别，为瞳孔添加美瞳线、瞳孔反光板、袪泪光等等，使得拍出的人像更精神、更传神。

　　OPPO R15在融入AI人工之后，不仅操作更加简单，而且交互也更加方便。AI硬件与AI软件完美结合，功能方面顾及到人们生活中的方方面面，让我们不再只当它是一部手机这么简单，反而更像是离不开的贴身秘书。相信OPPOR15也会让用户对AI人工智能有更深入了解。

　　来源：极客

人工智能OPPO
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